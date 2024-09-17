17 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Эвертон» и «Саутгемптон». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» в новом сезоне стартовали крайне неудачно. Команда на данный момент находится на последнем 20 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Эвертон» в 4 матчах настрелял лишь 4 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой аж 13 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда снова уступила. «Ириски» уступили «Астон Вилле» (2:3).

А вот до того «Эвертон» уступил «Бормуту» (2:3). Да и «Тоттенхэму» команда уступила абсолютно без вариантов (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «ириски» отличились 7 мячами при 13 пропущенных.

Не сыграют: Виталий Миколенко — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ирискам» вряд ли удастся избежать борьбы за выживание. Вот только команде нужно срочно начать набирать очки.

Поединки против «Саутгемптона» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Эвертон» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что «ириски» будут максимально активны в атаке. При некоторой кадровой ротации команда намерена прервать свою серию неудач.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» явно будут сражаться за сохранение прописки в АПЛ. Нынешний чемпионат команда начала довольно скромно.

Причем «Саутгемптон» в 4 стартовых турах АПЛ не сумел набрать ни одного очка. При этом «святые» осели на 19 строчке турнирной таблицы.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла разжиться тремя очками. «Саутгемптон» дома был разгромлен «Манчестер Юнайтед» (0:3).

До того «святые» были биты скромным «Брентфордом» (1:3). Да и поражение от «Ноттингем Форест» вышло крайне досадным (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Саутгемптон» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «святые» по игре выглядят бледновато. Да и забила команда всего 1 мяч в 4 матчах чемпионата.

При этом «Саутгемптон» в четырех первых турах чемпионата пропустил в ворота 8 мячей. Да и состав у команды по именам достаточно скромный.

Нет сомнений, гости постараются прибавить в плане реализации. Да и оппонент имеет сходные проблемы в организации игры.

Очевидно, что в этом матче номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Святые» наверняка будут рисковать.

Статистика для ставок

«Ириски» в среднем пропускают 3 гола за матч

«Саутгемптон» забил всего 1 мяч в 4 стартовых матчах АПЛ

«Эвертон» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.81 и 2.04.

Прогноз: «Ириски» явно намерены быстро реабилитироваться за последние неудачи в чемпионате.

«Святые» не блещут стабильностью, да и в созидательном плане явно не преуспевают.

Ставка: Победа «Эвертона» в 1 тайме за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.11