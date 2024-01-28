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    Добудут ли «фараоны» свою первую победу на турнире?

    Египет — ДР Конго. Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Египет — ДР Конго
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    Махмуд Трезеге
    Египет сыграет на своем поле с ДР Конго в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 28 января, начало — в 23:00 мск. Египет — ДР Конго: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/8 финала 28 Января 2024 года
    Египет
  • Каир
    •  Египет 23:00 ДР Конго ДР Конго
  • Кубок Африки-2023. 1/8 финала
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    Египет

    «Фараоны» нынче не блещут результатами. Египтяне умудрились пролезть в плей-офф без единой победы на групповом этапе.

    Сильнейшим звеном команды является атака. В трех матчах она сумела отличиться 6 результативными ударами.

    Коэффициенты матча Египет — ДР Конго

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  • 2.452.853.40Бонус$9500
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    В предыдущем туре турнира Египет снова сыграл вничью. Команда расписала мировую с Кабо-Верде (2:2).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Без травмированного Мохаммеда Салаха египтяне выглядят не столь уверенно. Зато может проявить себя Махмуд Трезеге.

    В этой встрече команда явно будет активно атаковать. Состав у «фараонов» по именам весьма крепкий, да и амбиций громадье.

    ДР Конго

    Эта команда также не столь уверенно запрыгнула в плей-офф. Пробиться в 1/8 финала сборная ДР Конго сумела с 3 очками в активе.

    Как и египтяне, команда на турнире еще не добыла ни единой победы. Разница лишь в том, что атакует ДР Конго куда слабее «фараонов».

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Сборная ДР Конго не смогла переиграть Танзанию (0:0).

    Единственным светлым пятном на турнире для команды стала ничья с Марокко (1:1). Да и вообще, сама игра ДР Конго выглядит бледновато.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут пытаться найти свои шансы в контратаках. К тому же у команды довольно надежные тылы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Египта предлагают — 2.46.

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    На викторию ДР Конго дают — 3.37, ничья оценена — в 2.88.

    «Фараоны» по именам выглядят предпочтительнее, и уж точно будут агрессивно атаковать.

    Наш прогноз — Победа Египта. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.88.

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    Египет — ДР Конго: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. Добудут ли «фараоны» свою первую победу на турнире?
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