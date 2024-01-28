Египет сыграет на своем поле с ДР Конго в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 28 января, начало — в 23:00 мск. Египет — ДР Конго: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Египет

«Фараоны» нынче не блещут результатами. Египтяне умудрились пролезть в плей-офф без единой победы на групповом этапе.

Сильнейшим звеном команды является атака. В трех матчах она сумела отличиться 6 результативными ударами.

Коэффициенты матча Египет — ДР Конго 1X2Новым игрокам 2.452.853.40Бонус$9500

В предыдущем туре турнира Египет снова сыграл вничью. Команда расписала мировую с Кабо-Верде (2:2).

Прогнозы на Кубок Африки

Без травмированного Мохаммеда Салаха египтяне выглядят не столь уверенно. Зато может проявить себя Махмуд Трезеге.

В этой встрече команда явно будет активно атаковать. Состав у «фараонов» по именам весьма крепкий, да и амбиций громадье.

ДР Конго

Эта команда также не столь уверенно запрыгнула в плей-офф. Пробиться в 1/8 финала сборная ДР Конго сумела с 3 очками в активе.

Как и египтяне, команда на турнире еще не добыла ни единой победы. Разница лишь в том, что атакует ДР Конго куда слабее «фараонов».

Свой последний поединок команда провела неудачно. Сборная ДР Конго не смогла переиграть Танзанию (0:0).

Единственным светлым пятном на турнире для команды стала ничья с Марокко (1:1). Да и вообще, сама игра ДР Конго выглядит бледновато.

Нет сомнений, что номинальные гости будут пытаться найти свои шансы в контратаках. К тому же у команды довольно надежные тылы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Египта предлагают — 2.46.

На викторию ДР Конго дают — 3.37, ничья оценена — в 2.88.

«Фараоны» по именам выглядят предпочтительнее, и уж точно будут агрессивно атаковать .

Наш прогноз — Победа Египта. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.88.