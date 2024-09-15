1-й таймМонца — ИнтерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Монца» — «Интер». Онлайн
  • 22:14
    • Московское «Динамо» уверенно победило минское «Динамо»
  • 20:55
    • Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в матче РПЛ
  • 20:15
    • В ЦСКА сообщили о переходе Давилы в «Америку»
  • 19:38
    • Дубль Ямаля помог «Барселоне» разгромить «Жирону»
  • 18:26
    • «Акрон» всухую обыграл «Химки», у Бакаева — гол и ассист
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» уверенно победило минское «Динамо»

    «Динамо» М — «Динамо» Мн: счет матча 6:3, обзор

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Динамо Минск
    Московское «Динамо» не оставило шансов минскому «Динамо» со счетом 6:3.

    Дмитрий Рашевский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Рашевский

    В составе москвичей дубль оформил Дмитрий Рашевский, также забивали Седрик Паккет, Игорь Ожиганов, Артем Михеев и Артем Швец-Роговой.

    За белорусов отличились Сэм Энес, Николас Мелош и Брэйди Лайл.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
    Голы: Пакетт — 2 (бол., Гусев, Уил), 9:42 — 1:0. Рашевский — 1 (Слепышев, Пыленков), 19:20 — 2:0. Ожиганов — 1 (Уил, Пакетт), 24:43 — 3:0. Рашевский — 2 (О`Делл), 28:21 — 4:0. Энас — 1 (бол., Лайл, Гросс), 30:36 — 4:1. Мелош — 1 (Мороз), 39:06 — 4:2. Михеев — 1 (Сизов, Джиошвили), 51:01 — 5:2. Лайл — 1 (Энас, Пинчук), 54:43 — 5:3. Швец-Роговой — 1 (п.в.), 57:21 — 6:3Вратари: Миска — Вельмакин (Тихомиров, 28:21, 55:30 — 57:21)Броски: 33 (15+11+7) — 40 (5+16+19)Штраф: 12 — 6

    Московское «Динамо» с 4 очками после пяти матчей идет девятым на «Западе». Их минские одноклубники с 6 очками на третьей строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» упрочит свои позиции в Серии А
  • «Монца» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Атлетико» одержит уверенную победу
  • «Атлетико» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Торпедо» одолеть «балтийцев»?
  • «Торпедо» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.01
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монца — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Русе — Юань
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  5.05
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Аль-Шорта — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Северсталь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие