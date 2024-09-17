17 сентября в 1-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пахтакор» и «Аль-Васль». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Аль-Васль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Ташкентцам нынешний сезон дается трудновато. Нынче команда находится на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.

При этом «Пахтакор» не столь мощно выглядит в атаке. В 18 матчах чемпионата команда отличилась 25 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова потеряла очки. «Пахтакор» не сумел одолеть «Нефтчи» Фергана (0:0).

До того команда Максима Шацких вылетела в полуфинале Кубка Узбекистана от «Навбахора». Соперник был точнее в серии послематчевых пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пахтакор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пахтакор» не пропускал в 3 своих последних матчах. Да и отставание от 2 места составляет всего 3 очка.

Вот только «Пахтакор» не забивал в двух своих последних поединках. Команде Максима Шацких явно не хватает свежести в атаке.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Матерый Драган Черан и его партнеры явно намерены успешно стартовать в Азиатской Лиги чемпионов.

«Аль-Васль»

Турнирное положение: «Аль-Васль» бьется за самые высокие места. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы чемпионата ОАЭ.

Причем «Аль-Васль» в 2 матчах своего чемпионата набрал 4 очка. В этих поединках команда забила 3 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Аль-Васль» дома переиграл «Диббу» (1:0).

А вот несколько раньше команда подписала мировую с «Иттихадом Кальба». Соперники по 2 раза огорчили друг друга.

В 5 своих последних матчах «Аль-Васль» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в трех своих последних поединках «Аль-Васль» не проигрывал. Да и мотивация на Азиатскую Лигу чемпионов у команды огромная.

При этом «Аль-Васль» достаточно крепок, но стабильностью не блещет. Да и в своем чемпионате команда только недавно стартовала.

Между тем, полпред чемпионата ОАЭ летит в солнечный Ташкент за очками. Да и оппонент нынче не столь грозен.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Свои шансы «Аль-Васль» непременно поищет на контратаках.

Статистика для ставок

«Пахтакор» не пропускал в 3 своих последних матчах

«Аль-Васль» в среднем забивает фактически гол за матч

«Пахтакор» в среднем забивает больше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Васль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.09, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.33 и 1.54.

Прогноз: Команда Шацких постарается максимально воспользоваться фактором своего поля, и явно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, который к тому же крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33