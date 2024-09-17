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    Сумеет ли «Пахтакор» переиграть «Аль-Васль»?

    «Пахтакор» — «Аль-Васль». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 17 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Пахтакор
    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — «Аль-Васль»
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    Максим Шацких
    17 сентября в 1-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пахтакор» и «Аль-Васль». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Аль-Васль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: Ташкентцам нынешний сезон дается трудновато. Нынче команда находится на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.

    При этом «Пахтакор» не столь мощно выглядит в атаке. В 18 матчах чемпионата команда отличилась 25 забитыми мячами.

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова потеряла очки. «Пахтакор» не сумел одолеть «Нефтчи» Фергана (0:0).

    До того команда Максима Шацких вылетела в полуфинале Кубка Узбекистана от «Навбахора». Соперник был точнее в серии послематчевых пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пахтакор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при всего 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пахтакор» не пропускал в 3 своих последних матчах. Да и отставание от 2 места составляет всего 3 очка.

    Вот только «Пахтакор» не забивал в двух своих последних поединках. Команде Максима Шацких явно не хватает свежести в атаке.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Матерый Драган Черан и его партнеры явно намерены успешно стартовать в Азиатской Лиги чемпионов.

    «Аль-Васль»

    Турнирное положение: «Аль-Васль» бьется за самые высокие места. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы чемпионата ОАЭ.

    Причем «Аль-Васль» в 2 матчах своего чемпионата набрал 4 очка. В этих поединках команда забила 3 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Аль-Васль» дома переиграл «Диббу» (1:0).

    А вот несколько раньше команда подписала мировую с «Иттихадом Кальба». Соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    В 5 своих последних матчах «Аль-Васль» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в трех своих последних поединках «Аль-Васль» не проигрывал. Да и мотивация на Азиатскую Лигу чемпионов у команды огромная.

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    При этом «Аль-Васль» достаточно крепок, но стабильностью не блещет. Да и в своем чемпионате команда только недавно стартовала.

    Между тем, полпред чемпионата ОАЭ летит в солнечный Ташкент за очками. Да и оппонент нынче не столь грозен.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Свои шансы «Аль-Васль» непременно поищет на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Пахтакор» не пропускал в 3 своих последних матчах

    • «Аль-Васль» в среднем забивает фактически гол за матч

    • «Пахтакор» в среднем забивает больше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Васль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.09, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.33 и 1.54.

    Прогноз: Команда Шацких постарается максимально воспользоваться фактором своего поля, и явно сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, который к тому же крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.33

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    «Пахтакор» — «Аль-Васль»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 17.09.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Пахтакор» переиграть «Аль-Васль»?
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