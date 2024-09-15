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    Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в матче РПЛ

    «Динамо» Махачкала — «Спартак»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» поделили очки (1:1) в матче 8-го тура российской Премьер-лиги.

    Манфред Угальде — игрок «Спартака»
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    Манфред Угальде — игрок «Спартака»

    Первый гол забили гости на 20-й минуте. Точным ударом отличился нападающий команды Манфред Угальде.

    На 36-й минуте полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо Мх — Спартак 1:1
    Голы: 0:1 Манфред Угальде (20'), 1:1 Руслан Литвинов (36') Динамо Мх: Давид Волк, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Абакар Гаджиев, Никита Глушков, Валентин Пальцев, Гамид Агаларов, Hosseinnejad M., Mrezigue H., Tabidze J. Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Хесус Медина, Наиль Умяров, Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Barco E. Предупреждения: Темиркан Сундуков (51'), Тео Бонгонда (69'), Срджан Бабич (75'), Сослан Кагермазов (90+3') Удаление: Mrezigue H. (90')

    После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 9-й позиции в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. «Спартак» — на 5-м месте (15 баллов).

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