«Динамо» Махачкала — «Спартак»: счет матча 1:1, обзор голов

Манфред Угальде — игрок «Спартака» Фото: globallookpress.com
Первый гол забили гости на 20-й минуте. Точным ударом отличился нападающий команды Манфред Угальде.
На 36-й минуте полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо Мх — Спартак 1:1
Голы: 0:1 Манфред Угальде (20'), 1:1 Руслан Литвинов (36') Динамо Мх: Давид Волк, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Абакар Гаджиев, Никита Глушков, Валентин Пальцев, Гамид Агаларов, Hosseinnejad M., Mrezigue H., Tabidze J. Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Хесус Медина, Наиль Умяров, Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Barco E. Предупреждения: Темиркан Сундуков (51'), Тео Бонгонда (69'), Срджан Бабич (75'), Сослан Кагермазов (90+3') Удаление: Mrezigue H. (90')
После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 9-й позиции в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. «Спартак» — на 5-м месте (15 баллов).