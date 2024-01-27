Президент «Наполи»: Агент Зелиньского почуял запах денег

Президент «Наполи»отреагировал на то, что после завершения сезона-2023/24 хавбекприсоединится к «Интеру».

Пока о трансфере не было объявлено официально.

«Петр — прекрасный парень и очень хороший игрок. Если он захочет остаться с нами, мы примем его с распростёртыми объятиями. Но если он захочет уйти, то это потому что у него есть агент, который почуял запах денег и уже представляет, как будет макать вкусное печенье в латте. Именно он убедил парня и его семью покинуть "Наполи".

Я могу сказать одно: я плачу Зелиньски более высокую зарплату, чем он будет получать в Милане», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Ранее поляк не захотел продлевать контракт с «Наполи».