ЦСКА объявил состав на Кубок Легенд-2024

Стал известен полный состав московскогона футбольный Кубок легенд — 2024.

По данным «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу турнира он выглядит так:

Вратарь: Дмитрий Гончаров.

Полевые игроки: Дмитрий Кузнецов, Юрий Жирков, Юрис Лайзанс (Латвия), Евгений Алдонин, Олег Корнаухов, Элвир Рахимич (Босния и Герцеговина), Ивица Олич (Хорватия), Алан Кусов, Денис Попов и Александр Салугин.

Турнир Кубок легенд — 2024 пройдет на московской арене «Мегаспорт» с 10 по 11 февраля.

Кроме ЦСКА в турнире примут участие московские «Локомотив», «Спартак», «Динамо», сборная мира и санкт-петербургский «Зенит».

Первый раз Кубок легенд состоялся в 2009 году. Сборная России 14 раз побеждала на турнире, один раз трофей достался сборной звезд.