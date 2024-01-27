ЦСКА объявил состав на Кубок Легенд-2024

Юрий Жирков Фото: globallookpress.com
По данным «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу турнира он выглядит так:
Вратарь: Дмитрий Гончаров.
Полевые игроки: Дмитрий Кузнецов, Юрий Жирков, Юрис Лайзанс (Латвия), Евгений Алдонин, Олег Корнаухов, Элвир Рахимич (Босния и Герцеговина), Ивица Олич (Хорватия), Алан Кусов, Денис Попов и Александр Салугин.
Турнир Кубок легенд — 2024 пройдет на московской арене «Мегаспорт» с 10 по 11 февраля.
Кроме ЦСКА в турнире примут участие московские «Локомотив», «Спартак», «Динамо», сборная мира и санкт-петербургский «Зенит».
Первый раз Кубок легенд состоялся в 2009 году. Сборная России 14 раз побеждала на турнире, один раз трофей достался сборной звезд.