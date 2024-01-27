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    ЦСКА объявил состав на Кубок Легенд-2024

    Футбол Товарищеские матчи ЦСКА Локомотив Спартак Динамо Зенит
    Стал известен полный состав московского ЦСКА на футбольный Кубок легенд — 2024.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    По данным «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу турнира он выглядит так:

    Вратарь: Дмитрий Гончаров.

    Полевые игроки: Дмитрий Кузнецов, Юрий Жирков, Юрис Лайзанс (Латвия), Евгений Алдонин, Олег Корнаухов, Элвир Рахимич (Босния и Герцеговина), Ивица Олич (Хорватия), Алан Кусов, Денис Попов и Александр Салугин.

    Турнир Кубок легенд — 2024 пройдет на московской арене «Мегаспорт» с 10 по 11 февраля.

    Кроме ЦСКА в турнире примут участие московские «Локомотив», «Спартак», «Динамо», сборная мира и санкт-петербургский «Зенит».

    Первый раз Кубок легенд состоялся в 2009 году. Сборная России 14 раз побеждала на турнире, один раз трофей достался сборной звезд.

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