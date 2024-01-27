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    «Торино» победил на выезде «Кальяри»

    «Кальяри» — «Торино»: счет матча 1:2 (0:2), обзор голов

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    В матче 22-го тура итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле уступил «Торино» со счетом 1:2.

    Дуван Сапата
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    Дуван Сапата

    На 23-й минуте счет открыл колумбийский нападающий «гранатовых» Дуван Сапата.

    В конце первого тайма преимущество «Торино» до двух мячей увеличил Самуэле Риччи.

    «Кальяри» смог ответить голом престижа на 78-й минуте в исполнении Николы Виолы.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Торино 1:2
    Голы: 0:1 Дуван Сапата (23'), 0:2 Самуэле Риччи (45 + 3'), 1:2 Николас Виола (77') Кальяри: Симоне Скуффет, Габриэле Цаппа, Матеуш Ветеска, Пантелис Хацидиакос (Николас Виола, 46'), Якуб Янкто (Леонардо Паволетти, 46'), Сулемана, Наитан Нандес (Джанлука Лападула, 71'), Андреа Петанья, Alberto Dossena, Paulo Daniel Dentello Azzi (Томмазо Ауджелло, 71'), Antoine Makoumbou Торино: Ваня Милинкович-Савич, Рауль Белланова (Мергим Войвода, 87'), Рикардо Родригес, Алессандро Буонджорно, Никола Влашич, Валентин Лацаро, Кароль Линетти, Самуэле Риччи (Гвидас Гинейтис, 62'), Адриен Тамез, Дуван Сапата (Пьетро Пеллегри, 87'), Антонио Санабрия (Саба Сазонов, 78') Предупреждения: Матеуш Ветеска (41'), Самуэле Риччи (62'), Николас Виола (73'), Ваня Милинкович-Савич (82'), Алессандро Буонджорно (83'), Рикардо Родригес (90'), Ivan Juric (90 + 5')

    «Кальяри» сыграет в следующем туре с «Ромой» на выезде.

    Календарь и таблица Серии А

    «Торино» будет принимать «Салернитану».

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