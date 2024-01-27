«Кальяри» — «Торино»: счет матча 1:2 (0:2), обзор голов

Дуван Сапата Фото: globallookpress.com
На 23-й минуте счет открыл колумбийский нападающий «гранатовых» Дуван Сапата.
В конце первого тайма преимущество «Торино» до двух мячей увеличил Самуэле Риччи.
«Кальяри» смог ответить голом престижа на 78-й минуте в исполнении Николы Виолы.
Футбол. Италия. Серия А
Кальяри — Торино 1:2
Голы: 0:1 Дуван Сапата (23'), 0:2 Самуэле Риччи (45 + 3'), 1:2 Николас Виола (77') Кальяри: Симоне Скуффет, Габриэле Цаппа, Матеуш Ветеска, Пантелис Хацидиакос (Николас Виола, 46'), Якуб Янкто (Леонардо Паволетти, 46'), Сулемана, Наитан Нандес (Джанлука Лападула, 71'), Андреа Петанья, Alberto Dossena, Paulo Daniel Dentello Azzi (Томмазо Ауджелло, 71'), Antoine Makoumbou Торино: Ваня Милинкович-Савич, Рауль Белланова (Мергим Войвода, 87'), Рикардо Родригес, Алессандро Буонджорно, Никола Влашич, Валентин Лацаро, Кароль Линетти, Самуэле Риччи (Гвидас Гинейтис, 62'), Адриен Тамез, Дуван Сапата (Пьетро Пеллегри, 87'), Антонио Санабрия (Саба Сазонов, 78') Предупреждения: Матеуш Ветеска (41'), Самуэле Риччи (62'), Николас Виола (73'), Ваня Милинкович-Савич (82'), Алессандро Буонджорно (83'), Рикардо Родригес (90'), Ivan Juric (90 + 5')
«Кальяри» сыграет в следующем туре с «Ромой» на выезде.
«Торино» будет принимать «Салернитану».