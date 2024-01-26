Клопп: Теперь я на 100 процентов погружусь в сезон, нам есть за что бороться

Главный тренерответил на вопрос о том, повлияет ли на игру команды решение наставника покинут «мерсисайцев» после окончания нынешнего сезона.

«Повлияет ли моё решение на остаток сезона? Это 100% зависит от нас. У меня была похожая ситуация в "Боруссии", не могу отрицать. Наши результаты зависят только от нас.

Может, после этого объявления мы проведём пресс-конференцию, но потом я на 100 процентов погружусь в сезон. Нам есть за что бороться. Я всегда говорил, и особенно сейчас это важно повторить: ничего не происходит из-за меня.

Мы полностью поддерживаем друг друга, я полноценно здесь. Не думаю, что кто-то заметил какие-то изменения в последние месяцы, а я уже давно принял это решение», — сказал Клопп в интервью пресс-службе клуба.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» объявил о том, что покинет клуб летом этого года. Напомним, что Клопп возглавил «мерсисайцев» в октябре 2015-го года.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. Помимо этого, «мерсисайцы» сыграют в финале Кубка английской лиги против «Челси» 25-го февраля.