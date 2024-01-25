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    Лэмпард об игре за «Челси»: Второе место для нас было катастрофой

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    Экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард объяснил, почему Кевин Де Брейне и Мохамед Салах не смогли добиться успеха в стане «синих».

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    «Когда речь заходит об игроках, которые сделали "Челси" успешным, всегда нужно помнить и о менталитете той команды и владельца клуба. Второе место для нас было катастрофой.

    Я это сам чувствовал, это чувствовали все. К нам приходили многие футболисты, тот же Кевин Де Брейне, который затем ушел, и Мохамед Салах. Многие игроки не подходили той команде», — приводит слова Лэмпарда журналист Дэйв Оккоп.

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    • Напомним, что Салах выступал за «Челси» в период с 2014-го по 2016-й год, а Де Брейне — с 2012-го по 2014-й год.

    В нынешнем сезоне «синие» занимают 9-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе после 21-го тура.

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