Лэмпард об игре за «Челси»: Второе место для нас было катастрофой

Экс-полузащитникобъяснил, почемуне смогли добиться успеха в стане «синих».

«Когда речь заходит об игроках, которые сделали "Челси" успешным, всегда нужно помнить и о менталитете той команды и владельца клуба. Второе место для нас было катастрофой.

Я это сам чувствовал, это чувствовали все. К нам приходили многие футболисты, тот же Кевин Де Брейне, который затем ушел, и Мохамед Салах. Многие игроки не подходили той команде», — приводит слова Лэмпарда журналист Дэйв Оккоп.

Напомним, что Салах выступал за «Челси» в период с 2014-го по 2016-й год, а Де Брейне — с 2012-го по 2014-й год.

В нынешнем сезоне «синие» занимают 9-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе после 21-го тура.