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    • «Колорадо» победил «Даллас» и повел в серии
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    «Колорадо» победил «Даллас» и повел в серии

    «Даллас» — «Колорадо»: счет матча 3:5, обзор

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    В пятом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Даллас» на своем льду уступил «Колорадо» со счетом 3:5.

    Александр Георгиев
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    Александр Георгиев

    Одним из героев встречи стал российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев, который отбил 24 из 27 бросков по воротам (88,89%).

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
    «Даллас» — «Колорадо» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
    Голы: Павелски — 1 (Дюшен, Робертсон), 9:03 — 1:0. Лехконен — 6 (бол., Маккиннон), 19:59 — 1:1. Хейсканен — 5 (бол., Робертсон, Павелски), 31:39 — 2:1. Макар — 4 (бол., Друэн, Рантанен), 37:24 — 2:2. Миттельштадт — 3 (Паризе, Жирар), 41:12 — 2:3. Макар — 5, 44:28 — 2:4. Стэнковен — 3 (Линделл), 45:44 — 3:4. Маккиннон — 4 (Лехконен), 56:50 — 3:5Вратари: Эттингер (56:59 — 58:49) — ГеоргиевБроски: 27 (8+8+11) — 27 (9+10+8)Штраф: 6 — 8Наши: Дадонов (12.15/2/-1) — Тренин (2.16/0/0)

    Таким образом, счет в серии стал 3:2 в пользу «Колорадо».

    «Даллас» — «Колорадо» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

    Шестая встреча пройдет 17 мая в Колорадо.

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