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    АПЛ. «Ман Сити» и «Арсенал» ворвались в топ-3

    Итоги 21-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Борнмут» — «Ливерпуль»
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    «Борнмут» — «Ливерпуль»
    «Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в английской Премьер-лиге. За «мерсисайдцами» пытаются угнаться «Манчестер Сити» и «Арсенал».

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 21 тура на одну ступеньки вверх шагнули «Ман Сити» и «Арсенал», которые расположились на 2-м и 3-м местах соответственно. Данный тандем обошел в турнирной таблице «Астон Виллу», которая опустилась со 2-й на 4-ю позицию.

    Поменялись местами в турнирной таблице «Челси» и «Ньюкасл», которые теперь занимают 9 и 10 места.

    Календарь и таблица АПЛ

    На две строчки вверх поднялся «Кристал Пэлас», расположившись на 15-м месте. Таким образом вниз опустились «Ноттингем Форест» (16 место) и «Эвертон» (17 место).

    Победная серия «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» уверенно лидирует в английском чемпионате, одержав третью победу подряд. В рамках 21-го тура «мерсисайдцы» разгромили «Борнмут» (4:0).

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    • В составе победителей дублями отметились Дарвин Нуньес и Диогу Жота. Таким образом «Ливерпуль» набрал 48 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице.

    По 43 очка

    Сразу три команды набрали одинаковое количество очков. На вторую строчку АПЛ поднялся «Манчестер Сити», который заработал 43 пункта.

    В 21-м туре английской Премьер-лиги «горожане» одержали волевую победу над «Ньюкаслом» (3:2). Уступая по ходу поединка со счетом 1:2, равновесие на табло на 74-й минуте восстановил Кевин Де Брёйне. А победный гол в компенсированное время забил Оскар Бобб.

    «Арсенал»
    globallookpress.com

    В топ-3 АПЛ входит «Арсенал», который наконце прервал проигрышную серию из двух матчей. «Пушкари» оказались сильнее «Кристал Пэласа» (5:0).

    Габриел Мартинелли оформил дубль за лондонский клуб, также по голу забили Габриэл Магальяйнс, а ещё в матче был зафиксирован автогол в исполнении Дина Хендерсона.

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    • На 4-м месте расположилась «Астон Вилла», которая потеряла очки в минувшем туре, сыграв вничью с «Эвертоном» (0:0).

    Матч тура

    В центральном поединке 21-го туар «Тоттенхэм» сыграл с «Ман Юнайтед» (2:2). Счет в поединке на 3-й минуте открыл Расмус Хёйлунн. Спустя 16 минут игрового времени равновесие на табло восстановил Ришарлисон Андраде.

    Под занавес первого тайма «красные дьяволы» снова вышли вперед, на 40-й минуте встречи гол забил Маркус Рашфорд. Однако в начале второго тайма за «Тоттенхэм» спасительный гол забил Родриго Бентанкур.

    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
    globallookpress.com

    Таким образом «Тоттенхэм» набрал 40 очков и закрепился на 5-м месте. «Манчестер Юнайтед» в свою очередь расположился на 8-й строчке с активом в 32 баллов.

    Тур № 22

    Матчи следующего тура пройдут с 30 января по 1 февраля.

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    Откроет программу 22-го игрового дня матч между командами «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Игра запланирована на вторник, 30 января.

    В среду 31 января свой матч проведет «Манчестер Сити», который примет на своем поле «Бёрнли».

    Все прогнозы на АПЛ

    В центральном поединке тура сойдутся лидер АПЛ «Ливерпуль» и «Челси»: игра состоится 31 января.

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