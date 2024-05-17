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    «Рейнджерс» не позволят «Каролине» сравнять счет в серии?

    «Каролина» — «Рейнджерс». Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 17 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Рейнджерс»
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    Ки-Андре Миллер
    В шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 17 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Каролина» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 17 Мая 2024 года

    Каролина

  • Кубок Стэнли
    •  Каролина 02:00 Нью-Йорк Рейнджерс

    Нью-Йорк Рейнджерс

  • Кубок Стэнли
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    «Каролина»

    Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона клуб из Роли набрал 111 очков, с которыми обосновался на втором месте в Восточной конференции, отстав всего на 3 балла от обладателя Кубка Континента — «Рейнджерс».

    Последние матчи: После сравнительно будничной серии с «Айлендерс», закончившейся пятой встречей, команда Рода Бриндамора столкнулась с катастрофой четвертьфинала, обусловленной тремя подряд поражениями от «Рейнджерс».

    При счете 0:3 шансы «Харрикейнз» стремительно рухнули вниз. Тем не менее «Каролина» собралась и выдала два качественных матча, которые закончились победой (4:3, 4:1) и позволили задержаться в плей-офф еще минимум на три периода по 20 минут.

    Все прогнозы на НХЛ

    Не сыграют: В шестой игре команде из Роли не помогут Йеспер Фаст и Бретт Песке.

    Состояние команды: «Харрикейнз» отчаянно цепляются за возможность остаться в игре и добиваются в этом направлении хороших успехов. Тем не менее даже на фоне двух побед подряд команда Бриндамора едва ли может считаться фаворитом матча №6.

    «Рейнджерс»

    Путь к плей-офф: В завершившемся регулярном сезоне нью-йоркская франшиза пополнила свой трофейный музей за счет Президентского Кубка, который ей достался благодаря 114 набранным очкам.

    Последние матчи: Нынешнюю кубковую кампанию команда Питера Лавиолетта начала эффектно и во всех смыслах образцово, добившись четырех побед подряд над «Вашингтоном».

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  • 30/04/2024

    • На таком же заряде мощности «Рейнджерс» провели три встречи с «Каролиной» (4:3, 4:3 ОТ, 3:2 ОТ). Однако предрешить судьбу соперника не удалось: в последних танцах для двоих ведущей стала «Каролина».

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    Не сыграют: Филип Хитил и Блейк Уилер продолжают восстановление.

    Состояние команды: В некоторых моментах «Рейнджерс» не повезло, в некоторых — команде не хватило выдержки, поэтому ей приходится перестраиваться по ходу серии. И в ближайшее время ньюйоркцам крайне важно упрочить пошатнувшуюся уверенность.

    Статистика для ставок

    • Команда Рода Бриндамора на домашнем льду никому не проигрывает в основное время в течение семи последних матчей (6 побед, 1 поражение в серии буллитов)

    • В нынешнем плей-офф «Рейнджерс» проиграли всего раз на гостевом катке, победив в трех встречах

    • Минимум 5 голов было забито в сумме в четырех матчах этой серии из пяти

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.09, ничья — в 4.32, а победа «Рейнджерс» — в 3.27.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.06, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

    Прогноз: Несколько дней назад ньюйоркам необходимо было совершить последнее усилие, однако добиться поставленной цели не удалось. Тем не менее это не значит, что команда Лавтолетта посыпалась или сдулась, скорее всего, в Роли она закончит то, что планировала закончить раньше.

    Ставка: «Рейнджерс» не проиграют за 1.83.

    Прогноз: Чтобы финальный рывок оказался успешным, Артемию и компании вновь потребуется показать свои лучшие навыки у чужих ворот, ранее для команды это не было проблемой.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.95.

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    «Каролина» — «Рейнджерс». В шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 17 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Рейнджерс» с коэффициентом 1.83.
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