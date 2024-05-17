Каролина
Нью-Йорк Рейнджерс
«Каролина»
Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона клуб из Роли набрал 111 очков, с которыми обосновался на втором месте в Восточной конференции, отстав всего на 3 балла от обладателя Кубка Континента — «Рейнджерс».
Последние матчи: После сравнительно будничной серии с «Айлендерс», закончившейся пятой встречей, команда Рода Бриндамора столкнулась с катастрофой четвертьфинала, обусловленной тремя подряд поражениями от «Рейнджерс».
При счете 0:3 шансы «Харрикейнз» стремительно рухнули вниз. Тем не менее «Каролина» собралась и выдала два качественных матча, которые закончились победой (4:3, 4:1) и позволили задержаться в плей-офф еще минимум на три периода по 20 минут.
Не сыграют: В шестой игре команде из Роли не помогут Йеспер Фаст и Бретт Песке.
Состояние команды: «Харрикейнз» отчаянно цепляются за возможность остаться в игре и добиваются в этом направлении хороших успехов. Тем не менее даже на фоне двух побед подряд команда Бриндамора едва ли может считаться фаворитом матча №6.
«Рейнджерс»
Путь к плей-офф: В завершившемся регулярном сезоне нью-йоркская франшиза пополнила свой трофейный музей за счет Президентского Кубка, который ей достался благодаря 114 набранным очкам.
Последние матчи: Нынешнюю кубковую кампанию команда Питера Лавиолетта начала эффектно и во всех смыслах образцово, добившись четырех побед подряд над «Вашингтоном».
На таком же заряде мощности «Рейнджерс» провели три встречи с «Каролиной» (4:3, 4:3 ОТ, 3:2 ОТ). Однако предрешить судьбу соперника не удалось: в последних танцах для двоих ведущей стала «Каролина».
Не сыграют: Филип Хитил и Блейк Уилер продолжают восстановление.
Состояние команды: В некоторых моментах «Рейнджерс» не повезло, в некоторых — команде не хватило выдержки, поэтому ей приходится перестраиваться по ходу серии. И в ближайшее время ньюйоркцам крайне важно упрочить пошатнувшуюся уверенность.
Статистика для ставок
- Команда Рода Бриндамора на домашнем льду никому не проигрывает в основное время в течение семи последних матчей (6 побед, 1 поражение в серии буллитов)
- В нынешнем плей-офф «Рейнджерс» проиграли всего раз на гостевом катке, победив в трех встречах
- Минимум 5 голов было забито в сумме в четырех матчах этой серии из пяти
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.09, ничья — в 4.32, а победа «Рейнджерс» — в 3.27.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.06, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.
- 1.84Казахстан — Латвия: прогноз и ставкаЗавтра в 17:20
- 1.91Словакия — Польша: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 2.13Даллас — Колорадо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: Несколько дней назад ньюйоркам необходимо было совершить последнее усилие, однако добиться поставленной цели не удалось. Тем не менее это не значит, что команда Лавтолетта посыпалась или сдулась, скорее всего, в Роли она закончит то, что планировала закончить раньше.
Ставка: «Рейнджерс» не проиграют за 1.83.
Прогноз: Чтобы финальный рывок оказался успешным, Артемию и компании вновь потребуется показать свои лучшие навыки у чужих ворот, ранее для команды это не было проблемой.
Ставка: Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.95.