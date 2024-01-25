В «Америке» подтвердили переговоры с «Зенитом» по трансферу Фидальго

Вице-президентотреагировал на информацию о том, что мексиканский клуб ведет переговоры со переходе полузащитника

Ранее сообщалось, что Фидальго сомневается в переходе в «Зенит» из-за уровня РПЛ и отсутствия еврокубков.

«Мы ведем переговоры с "Зенитом" по трансферу Фидальго», — приводит слова Баньоса Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость Фидальго в восемь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Мексике 21 матч, забил один гол и сделал пять результативных передач.

В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.