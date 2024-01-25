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    В «Америке» подтвердили переговоры с «Зенитом» по трансферу Фидальго

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    Вице-президент «Америки» Сантьяго Баньос отреагировал на информацию о том, что мексиканский клуб ведет переговоры с «Зенитом» о переходе полузащитника Альваро Фидальго.

    Альваро Фидальго
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    Альваро Фидальго

    Ранее сообщалось, что Фидальго сомневается в переходе в «Зенит» из-за уровня РПЛ и отсутствия еврокубков.

    «Мы ведем переговоры с "Зенитом" по трансферу Фидальго», — приводит слова Баньоса Sport24.

    Transfermarkt оценивает стоимость Фидальго в восемь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Мексике 21 матч, забил один гол и сделал пять результативных передач.

    В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.

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