Федотов объяснил, почему Давила мало играл в первой половине сезона

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал слова нападающего, который ранее признался, что недоволен количеством игрового времени.

«Послушайте, тут можно просто разобраться. Пока регулировали финансовые вопросы, прошел месяц‑полтора, он в это время не тренировался и потерял форму. Когда он ее набрал, то дал команде результат в виде гола и голевой передачи, но потом уехал в сборную. Вернулся в предыгровой день и не попал в заявку, потому что болел.

Организм достаточно сложно переносит акклиматизационные моменты, поэтому ему снова пришлось набирать форму. Когда вернулся, этот небольшой промежуток времени он провел эффективно.

Мы бы тоже хотели давать ему игровое время. Но потом случился второй вызов в сборную, повторилась история, он снова вернулся в предыгровой день, меняя часовые и климатические пояса. Вышел в старте, но нужно было его поменять по тактическим соображениям.

Чувствовал он себя не очень физически комфортно. Нынешние сборы показывают, что он полезен, эффективен в завершающей фазе, игровик, с интеллектом, с поставленным ударом и пасом. Думаю, играть весной он будет больше», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 11 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

ЦСКА выкупил Давилу у мексиканского «Леона» летом 2023 года за пять миллионов евро.