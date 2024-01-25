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    Федотов объяснил, почему Давила мало играл в первой половине сезона

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал слова нападающего Виктора Давилы, который ранее признался, что недоволен количеством игрового времени.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Послушайте, тут можно просто разобраться. Пока регулировали финансовые вопросы, прошел месяц‑полтора, он в это время не тренировался и потерял форму. Когда он ее набрал, то дал команде результат в виде гола и голевой передачи, но потом уехал в сборную. Вернулся в предыгровой день и не попал в заявку, потому что болел.

    Организм достаточно сложно переносит акклиматизационные моменты, поэтому ему снова пришлось набирать форму. Когда вернулся, этот небольшой промежуток времени он провел эффективно.

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    • Мы бы тоже хотели давать ему игровое время. Но потом случился второй вызов в сборную, повторилась история, он снова вернулся в предыгровой день, меняя часовые и климатические пояса. Вышел в старте, но нужно было его поменять по тактическим соображениям.

    Чувствовал он себя не очень физически комфортно. Нынешние сборы показывают, что он полезен, эффективен в завершающей фазе, игровик, с интеллектом, с поставленным ударом и пасом. Думаю, играть весной он будет больше», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

    Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 11 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    ЦСКА выкупил Давилу у мексиканского «Леона» летом 2023 года за пять миллионов евро.

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