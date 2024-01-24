Давила намекнул на желание покинуть ЦСКА

Нападающий ЦСКАпризнался, что недоволен своим положением в команде.

«Я не сыграл ни одного полного матча в первой части сезона. Если суммировать все сыгранные минуты и поделить на 90, не выйдет даже пяти полных игр. При этом у меня пять результативных действий. Думаю, это хороший показатель, учитывая мое игровое время.

Разумеется, мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными. Я рассчитывал, что буду играть больше, что стану важным игроком для команды.

Меня не устраивает нынешний статус. Не расслабляюсь. Работаю и стараюсь доказать, что достоин большего», — приводит слова чилийского футболиста «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 11 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

ЦСКА выкупил Давилу у мексиканского «Леона» летом 2023 года за пять миллионов евро.