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    Нападающий ЦСКА может перейти в клуб испанской Ла Лиги

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    Нападающий Виктор Давила может покинуть московский ЦСКА во время зимней паузы в чемпионате России.

    Виктор Давила
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    Виктор Давила

    По информации журналиста Оскара Мендеса, в переходе чилийского футболиста заинтересована «Сельта».

    Источник утверждает, что на подписании 26-летнего Давилы настаивает спортивный директор клуба из Виго Марко Гарсес.

    Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 11 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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