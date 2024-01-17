Нападающий ЦСКА может перейти в клуб испанской Ла Лиги

Нападающийможет покинуть московскийво время зимней паузы в чемпионате России.

По информации журналиста Оскара Мендеса, в переходе чилийского футболиста заинтересована «Сельта».

Источник утверждает, что на подписании 26-летнего Давилы настаивает спортивный директор клуба из Виго Марко Гарсес.

Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 11 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

ЦСКА выкупил Давилу у мексиканского «Леона» летом 2023 года за пять миллионов евро.