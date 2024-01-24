Гаджиев: Кокорин интересен «Динамо», но у нас есть денежный лимит

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
«К Александру отношусь как к очень талантливому игроку, который не реализовал себя на все сто процентов. Думаю, на 80-90 процентов сыграл, но не более. Если говорить об интересе к нему, то к такому игроку не может не быть интереса, учитывая наш уровень и уровень Кокорина.
Но даже не могу представить, насколько возможен его переход в наш клуб. Мы лимитированы денежно», — сказал Гаджи Гаджиев «Чемпионату».
Напомним, появилась информация от гендиректора махачкалинского клуба Шамиля Газизова, что в случае выхода «Динамо» в РПЛ они пригласят Александра Кокорина.