Гаджиев: Кокорин интересен «Динамо», но у нас есть денежный лимит

Президент махачкалинского «Динамо»прокомментировал слухи вокруг его клуба относительно

«К Александру отношусь как к очень талантливому игроку, который не реализовал себя на все сто процентов. Думаю, на 80-90 процентов сыграл, но не более. Если говорить об интересе к нему, то к такому игроку не может не быть интереса, учитывая наш уровень и уровень Кокорина.

Но даже не могу представить, насколько возможен его переход в наш клуб. Мы лимитированы денежно», — сказал Гаджи Гаджиев «Чемпионату».

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Напомним, появилась информация от гендиректора махачкалинского клуба Шамиля Газизова, что в случае выхода «Динамо» в РПЛ они пригласят Александра Кокорина.