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    Гаджиев: Кокорин интересен «Динамо», но у нас есть денежный лимит

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи вокруг его клуба относительно Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «К Александру отношусь как к очень талантливому игроку, который не реализовал себя на все сто процентов. Думаю, на 80-90 процентов сыграл, но не более. Если говорить об интересе к нему, то к такому игроку не может не быть интереса, учитывая наш уровень и уровень Кокорина.

    Но даже не могу представить, насколько возможен его переход в наш клуб. Мы лимитированы денежно», — сказал Гаджи Гаджиев «Чемпионату».

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    Напомним, появилась информация от гендиректора махачкалинского клуба Шамиля Газизова, что в случае выхода «Динамо» в РПЛ они пригласят Александра Кокорина.

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