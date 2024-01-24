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    Атлетик — Барселона смотреть онлайн

    24.01.2024 в 23:30 начнется матч в Кубке Испании по футболу Атлетик — Барселона

    Футбол Кубок Испании Атлетик Барселона
    В 23:30 24.01.2024 Атлетик и Барселона начнут матч в Кубке Испании по футболу.

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    Атлетик — Барселона

    Последний матч между собой: Барселона — Атлетик 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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