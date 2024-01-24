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    Пришло время «Атлетика»

    «Атлетик» — «Барселона». Ставка (к. 2.00) и прогноз на Кубок Испании 24 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Барселона»
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    Эрнесто Вальверде попытается насолить бывшему клубу
    «Атлетик» Бильбао — «Барселона». Матч пройдет в рамках четвертьфинала Кубка Испании 24 января, начало — 23:30 (мск) «Атлетик» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 24 Января 2024 года
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    •  Атлетик 23:30 Барселона Барселона
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    «Атлетик» Бильбао

    Сейчас команда Эрнесто Вальверде идет на четвертом месте в чемпионате Испании с 41 очком и всерьез нацелена на попадание в зону Лиги чемпионов.

    В последнем туре на выезде «Атлетик» уступил «Валенсии» со счетом 0:1. Игра была равная, даже с небольшим преимуществом басков, но больше повезло «летучим мышам», забившим единственный гол в середине второго тайма.

    Коэффициенты матча Атлетик — Барселона

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    Это всего первое поражение клуба из Бильбао за последние 11 туров. До этого у него было семь побед и всего три ничьи. В Кубке Испании «Атлетик» уже успешно прошел четыре круга.

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    Были обыграны «Руби» (2:1), «Кайон» (3:1), «Эйбар» (3:0) и «Алавес» (2:0). Матч 1/8 финала прошел всего неделю. Никаких проблем с «Алавесом» в нем не возникло. «Атлетик» владел полным преимуществом на поле, а оба мяча на счету Асьера Вильялибре.

    «Барселона»

    В Кубке Испании дружина Хави успешно преодолела два раунда. В третьем круге она с большим трудом обыграла скромный «Барбастро» со счетом 3:2, а в 1/8 финала тоже не без труда прошла «Унионистас» (3:1), еще в конце первого тайма выигрывал соперник.

    В чемпионате Испании дела у «Барселоны» тоже идут не лучшим образом. Она идет лишь на третьем месте с солидным отрывом от лидирующих «Жироны» и «Реала».

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    • В последнем туре получился очень непростой матч против «Бетиса» (4:2). Каталонский клуб смог вырвать победу лишь на 90-й минуте. Героем встречи стали португалец Жоау Феликс, забивший решающий мяч, и Ферран Торрес, сделавший хет-трик.

    Чего у главного тренера Хави не отнять, так это храбрости и решительности. В игре с «Бетисом» он в центре обороны выпустил 16-летнего Пау Кубарси, для которого это был дебют в основной команде. И тинейджер в целом сыграл неплохо.

    Прогноз и ставка

    В этой игре букмекеры примерно одинаково оценивают силы команд. На «Атлетик» - 2,85, на «Барселону» — 2,55, ничья — 3,50.

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    На «Сан-Мамесе» всегда играть очень непросто любому сопернику, тут горячая и яростная поддержка своей команды. Сейчас у «Атлетика» подросло очень сильное поколение, не признающее авторитетов. Команда с этими игроками постепенно утверждается в числе лидеров испанского футбола.

    Также не стоит забывать о том, насколько этот матч принципиален для Эрнесто Вальверде. Мы считаем, что хорошим вариантом для прогноза и ставки будет проход в полуфинал «Атлетика» за 2,0.

    Любители рискнуть могут взять ставку на победу «Атлетика» в основное время за 2,85.

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    «Атлетик» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.01.2024. Прогнозы на футбол. Пришло время «Атлетика»
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