«Атлетик» Бильбао — «Барселона». Матч пройдет в рамках четвертьфинала Кубка Испании 24 января, начало — 23:30 (мск) «Атлетик» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атлетик» Бильбао

Сейчас команда Эрнесто Вальверде идет на четвертом месте в чемпионате Испании с 41 очком и всерьез нацелена на попадание в зону Лиги чемпионов.

В последнем туре на выезде «Атлетик» уступил «Валенсии» со счетом 0:1. Игра была равная, даже с небольшим преимуществом басков, но больше повезло «летучим мышам», забившим единственный гол в середине второго тайма.

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Это всего первое поражение клуба из Бильбао за последние 11 туров. До этого у него было семь побед и всего три ничьи. В Кубке Испании «Атлетик» уже успешно прошел четыре круга.

Все прогнозы на футбол

Были обыграны «Руби» (2:1), «Кайон» (3:1), «Эйбар» (3:0) и «Алавес» (2:0). Матч 1/8 финала прошел всего неделю. Никаких проблем с «Алавесом» в нем не возникло. «Атлетик» владел полным преимуществом на поле, а оба мяча на счету Асьера Вильялибре.

«Барселона»

В Кубке Испании дружина Хави успешно преодолела два раунда. В третьем круге она с большим трудом обыграла скромный «Барбастро» со счетом 3:2, а в 1/8 финала тоже не без труда прошла «Унионистас» (3:1), еще в конце первого тайма выигрывал соперник.

В чемпионате Испании дела у «Барселоны» тоже идут не лучшим образом. Она идет лишь на третьем месте с солидным отрывом от лидирующих «Жироны» и «Реала».

В последнем туре получился очень непростой матч против «Бетиса» (4:2). Каталонский клуб смог вырвать победу лишь на 90-й минуте. Героем встречи стали португалец Жоау Феликс, забивший решающий мяч, и Ферран Торрес, сделавший хет-трик.

Чего у главного тренера Хави не отнять, так это храбрости и решительности. В игре с «Бетисом» он в центре обороны выпустил 16-летнего Пау Кубарси, для которого это был дебют в основной команде. И тинейджер в целом сыграл неплохо.

Прогноз и ставка

В этой игре букмекеры примерно одинаково оценивают силы команд. На «Атлетик» - 2,85, на «Барселону» — 2,55, ничья — 3,50.

На «Сан-Мамесе» всегда играть очень непросто любому сопернику, тут горячая и яростная поддержка своей команды. Сейчас у «Атлетика» подросло очень сильное поколение, не признающее авторитетов. Команда с этими игроками постепенно утверждается в числе лидеров испанского футбола.

Также не стоит забывать о том, насколько этот матч принципиален для Эрнесто Вальверде. Мы считаем, что хорошим вариантом для прогноза и ставки будет проход в полуфинал «Атлетика» за 2,0.

Любители рискнуть могут взять ставку на победу «Атлетика» в основное время за 2,85.