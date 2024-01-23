Сергеев: Давно уже настроил себя на то, что любую, даже самую плохую, игру нужно уметь забывать

Нападающийрассказал о том, как относится к неудачам в футболе.

«Грызу ли я себя сейчас из-за неудач так же, как раньше? Нет, давно уже настроил себя на то, что любую, даже самую плохую, игру нужно уметь забывать, сделав правильные выводы. Что-то переосмыслить, не зацикливаться и двигаться дальше. Жизнь длинная.

Когда произошло это переосмысление? Наверное, в "Торпедо", когда вышли в ФНЛ. Помню, Сергей Игнашевич говорил: "Не забил? Всё нормально, главное, играй правильно — и голы придут", — приводит слова Сергеева официальный сайт "Зенита".

В нынешнем сезоне Сергеев провел 15 матчей за "Зенит" в РПЛ, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.