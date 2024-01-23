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    Сергеев: Давно уже настроил себя на то, что любую, даже самую плохую, игру нужно уметь забывать

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    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о том, как относится к неудачам в футболе.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Грызу ли я себя сейчас из-за неудач так же, как раньше? Нет, давно уже настроил себя на то, что любую, даже самую плохую, игру нужно уметь забывать, сделав правильные выводы. Что-то переосмыслить, не зацикливаться и двигаться дальше. Жизнь длинная.

    Когда произошло это переосмысление? Наверное, в "Торпедо", когда вышли в ФНЛ. Помню, Сергей Игнашевич говорил: "Не забил? Всё нормально, главное, играй правильно — и голы придут", — приводит слова Сергеева официальный сайт "Зенита".

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