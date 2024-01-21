ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаРычагов не осталось. «Барселону» ждет финансовая катастрофа?
  • 00:38
    • Дубль Влаховича помог «Ювентусу» разгромить «Лечче»
  • 22:29
    • Хет-трик Торреса принес «Барселоне» победу в матче с «Бетисом»
  • 21:33
    • «Ливерпуль» разгромил «Борнмут»
  • 20:20
    • «Реал» вырвал победу у «Альмерии» в добавленное время
  • 19:48
    • «Ак Барс» обыграл «Спартак» в серии буллитов
    Все новости спорта

    Аршавин: Нино и Артур должны усилить «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию и бывший капитан клуба Андрей Аршавин рассказал, какое впечатление у него сложилось о бразильских новичках клуба хавбеке Артуре и защитнике Нино.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «Кто из новичков "Зенита" — фигура стартового состава? Артура я не видел, только несколько эпизодов, но по цене и по тому объему информации, как его покупали, он должен будет играть, безусловно.

    Нино удалось чуть больше посмотреть. Он иногда будет выглядеть неуклюжим, иногда его движения непластичные, но он все с корнем обычно вырывает. Думаю, он будет главным центральным защитником "Зенита", — цитирует Аршавина "Матч ТВ".

    8 января петербургский "Зенит" сообщил о трансфере Артура из "Палмейраса" за € 15 млн. В минувшем сезоне полузащитник провел за "зеленых" 59 игр, забил 13 мячей.

    Календарь и таблица РПЛ

    О трансфере Нино стало известно в начале 2024 года. В прошлом году капитан "Флуминенсе" сыграл за свой клуб 55 матчей, забил 5 голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» продолжит побеждать?
  • «Лечче» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Смогут ли «Наполи» и «Интер» выявить победителя в основное время?
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • «Жирона» вновь положит «Севилью» на лопатки?
  • «Жирона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.82
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Австралия — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сирия — Индия
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Сакраменто — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Далакян — Акуи
  • Бокс
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры