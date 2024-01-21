Аршавин: Нино и Артур должны усилить «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию и бывший капитан клубарассказал, какое впечатление у него сложилось о бразильских новичках клуба хавбекеи защитнике

«Кто из новичков "Зенита" — фигура стартового состава? Артура я не видел, только несколько эпизодов, но по цене и по тому объему информации, как его покупали, он должен будет играть, безусловно.

Нино удалось чуть больше посмотреть. Он иногда будет выглядеть неуклюжим, иногда его движения непластичные, но он все с корнем обычно вырывает. Думаю, он будет главным центральным защитником "Зенита", — цитирует Аршавина "Матч ТВ".

8 января петербургский "Зенит" сообщил о трансфере Артура из "Палмейраса" за € 15 млн. В минувшем сезоне полузащитник провел за "зеленых" 59 игр, забил 13 мячей.

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О трансфере Нино стало известно в начале 2024 года. В прошлом году капитан "Флуминенсе" сыграл за свой клуб 55 матчей, забил 5 голов.