Бохум — Штутгарт
Последний матч между собой: Штутгарт — Бохум 5:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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Прогноз на матч
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бохум» — «Штутгарт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Штутгарт»).
Трансляция
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