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    Вернутся ли швабы на победную тропу?

    «Бохум» — «Штутгарт». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Бундеслига, 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Штутгарт»
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    Серу Гирасси
    «Бохум» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января, начало — в 17:30 мск. «Бохум» — «Штутгарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Января 2024 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 17:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Бохум»

    Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. «Бохум» сражается за сохранение прописки в элитном дивизионе.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 17 матчах игроки «Бохума» забили всего 19 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Бохум — Штутгарт

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  • 3.703.901.95Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бохум» не сумел переиграть нестабильный «Вердер» (1:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Вообще же, матчи со швабами для команды проходят неудачно. Три последних очных поединка были проиграны.

    Номинальные хозяева явно намерены оторваться от группы аутсайдеров. Гандикап от опасной зоны составляет 6 очков.

    «Штутгарт»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма успешно. «Штутгарт» находится на 3 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    В атаке блистает Серу Гирасси. На счету гвинейцы 17 мячей в чемпионате, а вот последний матч он пропустил из-за травмы.

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    • В своем последнем поединке «Штутгарт» потерпел неудачу. Команда с треском уступила менхенгладбахской «Боруссии» (1:3).

    Отлично вписался в игру швабов Дениз Ундав. Форвард прекрасно взаимодействует с Гирасси, отличившись уже 9 голами.

    И уж точно швабы едут в Бохум за очками. И соперник не столь крепкий, и желание сохранить высокие позиции присутствует.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.01.

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    На викторию «Бохума» дают — 3.79, ничья оценена — в 3.96.

    Швабы выглядят мощнее соперника, к тому же обладают резервами для усиления по ходу встречи.

    Наш прогноз — Победа «Штутгарта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.29.

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    «Бохум» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. Вернутся ли швабы на победную тропу?
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