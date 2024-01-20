«Бохум»
Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. «Бохум» сражается за сохранение прописки в элитном дивизионе.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 17 матчах игроки «Бохума» забили всего 19 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Бохум — Штутгарт
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бохум» не сумел переиграть нестабильный «Вердер» (1:1).
Вообще же, матчи со швабами для команды проходят неудачно. Три последних очных поединка были проиграны.
Номинальные хозяева явно намерены оторваться от группы аутсайдеров. Гандикап от опасной зоны составляет 6 очков.
«Штутгарт»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма успешно. «Штутгарт» находится на 3 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
В атаке блистает Серу Гирасси. На счету гвинейцы 17 мячей в чемпионате, а вот последний матч он пропустил из-за травмы.
В своем последнем поединке «Штутгарт» потерпел неудачу. Команда с треском уступила менхенгладбахской «Боруссии» (1:3).
Отлично вписался в игру швабов Дениз Ундав. Форвард прекрасно взаимодействует с Гирасси, отличившись уже 9 голами.
И уж точно швабы едут в Бохум за очками. И соперник не столь крепкий, и желание сохранить высокие позиции присутствует.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.01.
На викторию «Бохума» дают — 3.79, ничья оценена — в 3.96.
Швабы выглядят мощнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа «Штутгарта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.29.