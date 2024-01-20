В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном уходе Абаскаля

Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
«Абаскаль сосредоточен на подготовке к сборам. Не видим смысла комментировать слухи», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».
Сообщалось, что Абаскаль является основным кандидатом на замену нынешнему тренеру испанской команды Серхио Гонсалесу.
Абаскаль в сезоне-2018/2019 работал в «Кадисе» на должности заместителя технического секретаря.
«Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.
«Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании после 21 тура.