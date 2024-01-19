Амарал рассказал о трансферных приоритетах «Спартака»

Спортивный директор московского «Спартака»высказался о трансферной политике клуба.

«Для меня важно, чтобы люди понимали: в подписании игроков важна оперативность. Это помогает в моменте найти будущую суперзвезду.

В отношении Дарвина [Нуньеса] или Энцо [Фернандеса в "Бенфике"] все сложилось как нужно. В случае с Энцо нам нужен был центральный полузащитник, который управлял бы игровым ритмом. И он идеально подошел на эту роль. К сожалению, он был в клубе только полгода, потому что очень быстро вырос. Стал чемпионом мира, был одним из ключевых игроков в "Бенфике". В итоге его продали за большие деньги.

Это часть работы: дорого продать игрока, а на меньшие деньги найти новую будущую суперзвезду. В "Спартаке" будем пытаться делать то же самое.

Мы также хотим подписывать молодых талантливых игроков, видеть их яркое выступление и развитие. И, конечно, нужно рассчитывать на прибыль. "Спартак" не должен только тратить и тратить, чтобы выиграть один титул и остаться в огромном минусе с игроками, которые не видят себя в команде.

Мы хотим создать команду, в которой каждый будет мечтать добиться с этим клубом триумфа. И чтобы однажды люди, наблюдая за успехами большого игрока, говорили: Он был здесь, в "Спартаке", совсем еще юным, а сейчас выигрывает Лигу чемпионов или чемпионат мира», — приводит слова Амарала пресс-служба красно-белых.

Календарь и таблица РПЛ

После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.