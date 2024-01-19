ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэйн Руни и Стивен ДжеррардНереализованный потенциал. «Золотое поколение» сборной Англии провалилось в качестве тренеров
  • 17:19
    • Амарал рассказал о трансферных приоритетах «Спартака»
  • 16:47
    • Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании
  • 16:35
    • Сборная Японии проиграла Ираку на Кубке Азии
  • 16:09
    • Амарал: «Спартаку» необходимо сократить количество игроков в первой команде
  • 16:04
    • ЦСКА хочет арендовать Кругового из «Зенита-2»
    Все новости спорта

    Амарал рассказал о трансферных приоритетах «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Трансферы Бенфика
    Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал высказался о трансферной политике клуба.

    Энцо Фернандес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энцо Фернандес

    «Для меня важно, чтобы люди понимали: в подписании игроков важна оперативность. Это помогает в моменте найти будущую суперзвезду.

    В отношении Дарвина [Нуньеса] или Энцо [Фернандеса в "Бенфике"] все сложилось как нужно. В случае с Энцо нам нужен был центральный полузащитник, который управлял бы игровым ритмом. И он идеально подошел на эту роль. К сожалению, он был в клубе только полгода, потому что очень быстро вырос. Стал чемпионом мира, был одним из ключевых игроков в "Бенфике". В итоге его продали за большие деньги.

    Это часть работы: дорого продать игрока, а на меньшие деньги найти новую будущую суперзвезду. В "Спартаке" будем пытаться делать то же самое.

  • Амарал: Я не хочу делать бездумную революцию в «Спартаке»
  • Читайте по теме

    • Мы также хотим подписывать молодых талантливых игроков, видеть их яркое выступление и развитие. И, конечно, нужно рассчитывать на прибыль. "Спартак" не должен только тратить и тратить, чтобы выиграть один титул и остаться в огромном минусе с игроками, которые не видят себя в команде.

    Мы хотим создать команду, в которой каждый будет мечтать добиться с этим клубом триумфа. И чтобы однажды люди, наблюдая за успехами большого игрока, говорили: Он был здесь, в "Спартаке", совсем еще юным, а сейчас выигрывает Лигу чемпионов или чемпионат мира», — приводит слова Амарала пресс-служба красно-белых.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.

    Интервью с Томашем Амаралом
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хватит ли «Интеру» и «Лацио» 90 минут?
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Авангард» увезет очки из Москвы?
  • «Спартак» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Возьмет ли «Бенфика» убедительный реванш у «Боавишты»?
  • «Бенфика» — «Боавишта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Кельн — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры