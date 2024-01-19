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    Амарал: Я не хочу делать бездумную революцию в «Спартаке»

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    Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал рассказал, чего ждет от работы скаутов клуба.

    Томаш Амарал
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    Томаш Амарал

    Новым руководителем селекционного департамента «Спартака» стал Жоаким Пинту.

    «Скаут должен быть в курсе всего, они должны быть максимально вовлечены. Я хочу, чтобы они работали, думая. Они мои помощники, у меня не будет много времени, чтобы смотреть футбол.

    Конечно, я буду вовлекаться в процесс, когда будем рассматривать игрока, потому что увлечен этой работой. Важно четко понимать, какого игрока клуб будет покупать.

    Никто не будет это делать только потому, что какой‑то агент сказал или один скаут нашел игрока, это коллективная работа, которая должна проходить внутри клуба. Селекционный отдел будет делиться со мной информацией об игроках, я буду ее фильтровать, а затем мы вместе с тренерами и селекционным отделом будем принимать решение, но финальное слово будет за мной.

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    • Важно понимать, как будет проходить развитие. Я не хочу делать бездумную революцию. Я не верю в такой подход. Верю, что шаг за шагом, выстраивая четкие процессы, мы достигнем успеха.

    Мы должны подписывать лучших. Сейчас в команде очень много хороших игроков, но мы должны продолжить поиск. Важно путешествовать в самые разные места. Скаутинг — это не просто слова, возможно, именно скауты — это сердце клуба. Если они не делают классную работу, даже не мечтайте об успехе», — приводит слова Амарала пресс-служба красно-белых.

    После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.

    Интервью с Томашем Амаралом
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