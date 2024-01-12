Барбоза: Не стоит ждать от Пинту и Амарала существенных изменений в «Спартаке»

.AltЖоаким Пинту Португальский агентподелился мне, которые получили должности в

Пинту стал руководителем селекционного департамента красно-белых, а Амарал — спортивным директором.

«В "Бенфике" есть очень много скаутов, которые работают в разных странах: в Европе, Азии, Бразилии.

Не стоит ждать от Пинту и Амарала существенных изменений в "Спартаке". Если клуб сам по себе не сумеет усилить инфраструктуру, вряд ли два приглашённых специалиста смогут что-то изменить.

Надо понимать, что должен быть специалист и по восточным странам. Думаю, их назначение в "Спартаке" только начало работы.

Как я понимаю, они начинают новую работу в клубе, так что ожидать сразу хороших трансферов вряд ли стоит, но со временем, думаю, это будет», — приводит слова Барбозы «Чемпионат».

После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.