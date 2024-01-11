Черчесов: На тему работы в «Спартаке» ни с кем не общался

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о том, чтовозглавляет малоизвестный в Европе испанец

Ранее «Спартак» объявил о назначении на должность спортивного директора португальца Томаша Амарала, который до этого работал скаутом в «Бенфике».

«Это выбор менеджмента, на что есть полное право. Да, не все могут понять такие шаги, наблюдая со стороны, но ведь руководители берут на себя ответственность за подобные решения, так что им за них и отвечать. Главное, чтобы все получилось.

"Спартак" настолько популярен, что про него пишут и говорят больше всего. Кто бы ни пришел туда — работать в офисе или играть, — публичные дискуссии будут всегда. Это аксиома.

Поскольку сейчас нахожусь в свободном плавании, то и меня периодически упоминают в контексте красно-белых. Но могу сказать, что подобные слухи не имеют под собой почвы: на тему работы в "Спартаке" я ни с кем не общался», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Черчесов остается без работы с тех пор, как в июле 2023 года его уволили из венгерского «Ференцвароша».