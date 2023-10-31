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    • Черчесов заявил о готовности возобновить тренерскую деятельность
    Все новости спорта

    Черчесов заявил о готовности возобновить тренерскую деятельность

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что готов вернуться к тренерской деятельности.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Черчесов находится без работы с июля, когда был уволен из венгерского «Ференцвароша».

    «Что такое хорошее предложение? Много денег, классная команда? Это ничего не решает. Какие задачи, как решать, знать пути их достижения.

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    • Естественно, готов работать. Опыт тренера в сборной пять лет есть, поэтому привык ездить на стадионы и смотреть со стороны.

    Я адаптирован к этому, спокойно к этому отношусь. А все остальное само придет, бог даст, не надо форсировать», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить «Спартак».

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