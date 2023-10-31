Черчесов заявил о готовности возобновить тренерскую деятельность

Бывший главный тренер сборной Россиисообщил, что готов вернуться к тренерской деятельности.

Черчесов находится без работы с июля, когда был уволен из венгерского «Ференцвароша».

«Что такое хорошее предложение? Много денег, классная команда? Это ничего не решает. Какие задачи, как решать, знать пути их достижения.

Естественно, готов работать. Опыт тренера в сборной пять лет есть, поэтому привык ездить на стадионы и смотреть со стороны.

Я адаптирован к этому, спокойно к этому отношусь. А все остальное само придет, бог даст, не надо форсировать», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить «Спартак».