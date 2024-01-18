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    Гендиректор «Пари НН»: У Сулейманова появилась дополнительная возможность для развития

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    Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о том, что форвард Тимур Сулейманов перешел в московский «Локомотив».

    Тимур Сулейманов
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    Тимур Сулейманов

    «Отъезд был болезненный, да, ведь Тимур не только классный мастер, но и хороший человек. Я очень переживал эту ситуацию, даже если абстрагироваться от моей менеджерской деятельности. Но всему своё время. Считаю, всё было сделано правильно.

    У Сулейманова появилась дополнительная возможность для развития. Он уже забивает за "Локомотив". А клуб получил толчок для роста. Здесь выиграли все три стороны: и мы, и железнодорожники, и сам футболист», — приводит слова Мелик-Гусейнова RT.

    Сулейманов является воспитанником академии московского «Локомотива».

    В текущем сезоне Сулейманов провел 25 игр за «Локо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне РПЛ «Пари НН» с 24 очками находится на 9-м месте в таблице.

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