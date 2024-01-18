Гендиректор «Пари НН»: У Сулейманова появилась дополнительная возможность для развития

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород»высказался о том, что форвардперешел в московский «Локомотив».

«Отъезд был болезненный, да, ведь Тимур не только классный мастер, но и хороший человек. Я очень переживал эту ситуацию, даже если абстрагироваться от моей менеджерской деятельности. Но всему своё время. Считаю, всё было сделано правильно.

У Сулейманова появилась дополнительная возможность для развития. Он уже забивает за "Локомотив". А клуб получил толчок для роста. Здесь выиграли все три стороны: и мы, и железнодорожники, и сам футболист», — приводит слова Мелик-Гусейнова RT.

Сулейманов является воспитанником академии московского «Локомотива».

В текущем сезоне Сулейманов провел 25 игр за «Локо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне РПЛ «Пари НН» с 24 очками находится на 9-м месте в таблице.