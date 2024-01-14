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    Кальяри — Болонья смотреть онлайн

    14.01.2024 в 17:00 начнется матч в итальянской Серии А Кальяри — Болонья

    Футбол Серия A Кальяри Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 17:00 14.01.2024 Кальяри и Болонья начнут матч в итальянской Серии А.

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    Кальяри — Болонья

    Последний матч между собой: Болонья — Кальяри 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кальяри» — «Болонья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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