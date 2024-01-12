Хави: С «Реалом» намерены играть в атакующий футбол

Наставник «Барселоны»высказался о предстоящем финальном матче за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом».

«Результаты очных встреч с Анчелотти? У меня отличные отношения с Карло, но я не слежу за статистикой наших противостояний. В этом сезоне Анчелотти изменил систему "Реала": теперь команда играет по схеме 4-4-2 с ромбом и "ложной девяткой".

Эта деталь станет ключевой в нашем предстоящем матче, но мы подготовимся к этому и постараемся выиграть. Мы намерены играть в атакующий футбол и попробуем воспользоваться свободными зонами», — приводит слова Хави Barca Universal.

В матче за Суперкубок Испании «Барселона» сыграет с «Реалом» 14 января в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».