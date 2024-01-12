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    Бавария — Хоффенхайм смотреть онлайн

    12.01.2024 в 22:30 начнется матч в немецкой Бундеслиге Бавария — Хоффенхайм

    Футбол Бундеслига Бавария Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 22:30 12.01.2024 Бавария и Хоффенхайм начнут матч в немецкой Бундеслиге.

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    Бавария — Хоффенхайм

    Последний матч между собой: Бавария — Хоффенхайм 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.60.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Бавария»).

    Трансляция

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