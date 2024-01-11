Тренер «Севильи»: Мы на правильном пути

Главный тренервысказался о текущем положении дел в команде.

«Я осторожен. Ты можешь учить игроков только тогда, когда достаточно их видел. На этой неделе мы совершали как те действия, которые нам нравятся, так и те, которые нас не удовлетворили. Мы находимся на той стадии, когда понимание и обучение очень важны. Просто сказать что-то недостаточно.

Мы на правильном пути. Очень важна дисциплина, а также компромиссы. Поражение разъединяет. Победа, наоборот, объединяет. Нужно заставить каждого игрока показать все, что у него есть внутри», — приводит слова Санчеса Флореса Marca.

«Севилья» сейчас занимает шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.