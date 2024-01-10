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    Меньян: Не чувствую себя эффектным вратарем, стараюсь делать все как можно проще

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    Вратарь «Милана» Майк Меньян дал свой комментарий по поводу выступления за итальянскую команду.

    Майк Меньян
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    Майк Меньян

    «Я не чувствую себя эффектным вратарём: я стараюсь делать всё как можно проще. Я очень много работал, чтобы оказаться там, где нахожусь сегодня. Так что да, в каком-то смысле я ожидал достичь этих уровней. И я верю в тяжёлую ежедневную приверженность, я верю в свою работу.

    Многие думают, что я лучший вратарь в мире? Я не скажу вам нет. Есть много очень хороших вратарей, поэтому я продолжаю усердно работать. Однако я смотрю только на себя: я знаю свой потенциал, лучшее, что могу дать.

    Атмосфера во время парада со всеми болельщиками, когда мы маршировали по городу в автобусе, была необыкновенным и уникальным моментом. В "Милане" я нашёл невероятных товарищей по команде и болельщиков. Это семья. Здесь мне хотелось бы выиграть как можно больше титулов», — приводит слова Меньяна Milan News.

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