Сегодня в 23:15 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Уиганом» в Кубке Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Уиган»

Команда из одноименного города выступает в Первой лиге — третьем по значимости дивизионе в Англии. В 25-ти матчах сезона «Уиган» набрал 27 очков и занимает лишь 18-е место из 24-х.

В сезоне 2012/2013 «Уиган» впервые в своей истории вышел в финал Кубка Англии и выиграл трофей с первой же попытки. В решающей встрече на «Уэмбли» был повержен «Манчестер Сити» (1:0).

На пути к матчу с «Манчестер Юнайтед» подопечные Шона Малони преодолели два раунда Кубка Англии. Обе встречи «Уиган» провел на выезде, обыграв «Эксетер Сити» (0:2) и «Йорк Сити» (0:1) соответственно.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» является двенадцатикратным победителем Кубка Англии и по этому показателю уступает лишь лондонскому «Арсеналу», на счету которого 14 побед.

В прошлом сезоне розыгрыша трофея «красные дьяволы» добрались до финального матча, но не смогли завоевать кубок, уступив в дерби «Манчестер Сити» (1:2).

Подопечные Эрика тен Хага неважно выступают в чемпионате Англии, расположившись лишь на 8-й позиции по итогам 20-ти матчей. В крайнем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил на выезде «Ноттингем Форест» (1:2).

Личные встречи

Крайний раз команды встречались между собой в 2017 году в рамках 1/16 Кубка Англии. Встреча завершилась крупной победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.

Всего в 10-ти последних официальных очных матчах на счету «красных дьяволов» 9 побед, «Уиган» отпраздновал успех в одном случае.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уиган» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.00.