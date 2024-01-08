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    «Уиган» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 3-го раунда Кубка Англии между «Уиганом»и «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед»
    Сегодня в 23:15 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Уиганом» в Кубке Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Уиган»

    Команда из одноименного города выступает в Первой лиге — третьем по значимости дивизионе в Англии. В 25-ти матчах сезона «Уиган» набрал 27 очков и занимает лишь 18-е место из 24-х.

    В сезоне 2012/2013 «Уиган» впервые в своей истории вышел в финал Кубка Англии и выиграл трофей с первой же попытки. В решающей встрече на «Уэмбли» был повержен «Манчестер Сити» (1:0).

    На пути к матчу с «Манчестер Юнайтед» подопечные Шона Малони преодолели два раунда Кубка Англии. Обе встречи «Уиган» провел на выезде, обыграв «Эксетер Сити» (0:2) и «Йорк Сити» (0:1) соответственно.

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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» является двенадцатикратным победителем Кубка Англии и по этому показателю уступает лишь лондонскому «Арсеналу», на счету которого 14 побед.

    В прошлом сезоне розыгрыша трофея «красные дьяволы» добрались до финального матча, но не смогли завоевать кубок, уступив в дерби «Манчестер Сити» (1:2).

    Подопечные Эрика тен Хага неважно выступают в чемпионате Англии, расположившись лишь на 8-й позиции по итогам 20-ти матчей. В крайнем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил на выезде «Ноттингем Форест» (1:2).

    Личные встречи

    Крайний раз команды встречались между собой в 2017 году в рамках 1/16 Кубка Англии. Встреча завершилась крупной победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.

    Всего в 10-ти последних официальных очных матчах на счету «красных дьяволов» 9 побед, «Уиган» отпраздновал успех в одном случае.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уиган» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.00.

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