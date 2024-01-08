8 января в рамках 3-го раунда Кубка Англии «Уиган» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Начало игры запланировано на 23:15 по мск. «Уиган» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Уиган»

Команда из одноименного города сейчас выступает в Первой лиге Англии и вновь не будет претендовать на то, чтобы повыситься в классе и выйти в Чемпионшип. Сейчас коллектив из Уигана располагается только на семнадцатой позиции в турнирной таблице.

«Латикс» на целых шестнадцать пунктов отстают от зоны, позволяющей бороться за выход в Чемпионшип. Более того, команда всего на четыре пункта опережает «Эксетер Сити», который находится в зоне вылета во Вторую лигу, поэтому «Уигану», скорее всего, больше нужно думать о том, как сохранить прописку в Первой лиге.

Последняя команда прошлого сезона Чемпионшипа уже успела пройти две стадии Кубка Англии, сначала переиграв «Эксетер Сити» (2:0), а затем и «Йорк Сити». Также подопечные Шона Малони уже смогли пробиться в 1/8 финала трофея английской лиги, где сыграют против «Донкастера».

Все прогнозы на футбол

В последней игре «Уиган» на выезде сыграл вничью «Барнсли» (1:1), а до этого дома переиграл «Карлайл Юнайтед» (2:0). Перед этим же были поражения в противостояниях с «Дерби Каунти» (0:1), «Редингом» (0:2) и «Порт Вэйл» (2:3).

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» пока что проваливают этот сезон. В чемпионате страны команда из Манчестера располагается только на восьмой строчке в турнирной таблице. Манчестерцы за двадцать матчей смогли набрать только 31 пункт и уже вряд ли на что-то смогут претендовать.

«Манкунианцы» уже на четырнадцать баллов отстают от «Ливерпуля» и на девять — от четвертого (зоны Лиги чемпионов) «Арсенала». «Красные» имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — они забили только 22 мяча, а пропустили целых 27.

Также «Манчестер Юнайтед» уже вылетел из Кубка английской лиги, уступив «Ньюкаслу» (0:3) и из еврокубков, став последним в своей группе Лиги чемпионов с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем». В Кубке Англии команда проведет только первый матч.

В последней игре подопечные Эрика тен Хага уступили «Ноттингем Форест» (1:2), а до этого смогли совершить камбэк и переиграли «Астон Виллу» (3:2), но уступили «Вест Хэму» (0:2), сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0) и проиграли «Борнмуту» (0:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают поставить за 1.26.

На викторию «Уигана» дают 11.50, ничья оценена в 5.90.

Наши прогноз и ставка — обе забьют.

Также поставим на уверенную победу «Манчестер Юнайтед», но немного перестрахуемся.