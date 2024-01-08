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    Сможет ли «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграть «Уиган»?

    «Уиган» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.00) и прогноз на Кубок Англии 8 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уиган» — «Манчестер Юнайтед»
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    Эрик тен Хаг (главный тренер «Манчестер Юнайтед»)
    8 января в рамках 3-го раунда Кубка Англии «Уиган» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Начало игры запланировано на 23:15 по мск. «Уиган» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Января 2024 года
    Уиган
  • Англия. Кубок ФА
    •  Уиган 23:15 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Уиган»

    Команда из одноименного города сейчас выступает в Первой лиге Англии и вновь не будет претендовать на то, чтобы повыситься в классе и выйти в Чемпионшип. Сейчас коллектив из Уигана располагается только на семнадцатой позиции в турнирной таблице.

    «Латикс» на целых шестнадцать пунктов отстают от зоны, позволяющей бороться за выход в Чемпионшип. Более того, команда всего на четыре пункта опережает «Эксетер Сити», который находится в зоне вылета во Вторую лигу, поэтому «Уигану», скорее всего, больше нужно думать о том, как сохранить прописку в Первой лиге.

    Последняя команда прошлого сезона Чемпионшипа уже успела пройти две стадии Кубка Англии, сначала переиграв «Эксетер Сити» (2:0), а затем и «Йорк Сити». Также подопечные Шона Малони уже смогли пробиться в 1/8 финала трофея английской лиги, где сыграют против «Донкастера».

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    В последней игре «Уиган» на выезде сыграл вничью «Барнсли» (1:1), а до этого дома переиграл «Карлайл Юнайтед» (2:0). Перед этим же были поражения в противостояниях с «Дерби Каунти» (0:1), «Редингом» (0:2) и «Порт Вэйл» (2:3).

    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» пока что проваливают этот сезон. В чемпионате страны команда из Манчестера располагается только на восьмой строчке в турнирной таблице. Манчестерцы за двадцать матчей смогли набрать только 31 пункт и уже вряд ли на что-то смогут претендовать.

    «Манкунианцы» уже на четырнадцать баллов отстают от «Ливерпуля» и на девять — от четвертого (зоны Лиги чемпионов) «Арсенала». «Красные» имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — они забили только 22 мяча, а пропустили целых 27.

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    • Также «Манчестер Юнайтед» уже вылетел из Кубка английской лиги, уступив «Ньюкаслу» (0:3) и из еврокубков, став последним в своей группе Лиги чемпионов с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем». В Кубке Англии команда проведет только первый матч.

    В последней игре подопечные Эрика тен Хага уступили «Ноттингем Форест» (1:2), а до этого смогли совершить камбэк и переиграли «Астон Виллу» (3:2), но уступили «Вест Хэму» (0:2), сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0) и проиграли «Борнмуту» (0:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают поставить за 1.26.

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    На викторию «Уигана» дают 11.50, ничья оценена в 5.90.

    Наши прогноз и ставка — обе забьют.

    Также поставим на уверенную победу «Манчестер Юнайтед», но немного перестрахуемся.

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    «Уиган» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграть «Уиган»?
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