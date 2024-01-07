«Зенит» готов отпустить Ду Кейроса в Бразилию

Ду Кейрос Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что в переходе Ду Кейроса заинтересован «Гремио».
По данным источника, «Зенит» без проблем отпустит 24-летнего бразильца в клуб из Порту-Алегри. Санкт-петербургский клуб устраивает вариант с арендой полузащитника.
Transfermarkt оценивает стоимость Ду Кейроса в три миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
До перехода в «Зенит» Ду Кейрос выступал в Бразилии за «Коринтианс».
Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе двух бразильцев — нападающего Педро и центрального защитника Нино.