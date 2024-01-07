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    Полузащитник «Зенита» может вернуться в Бразилию

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    Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может вернуться в чемпионат Бразилии

    Ду Кейрос
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    Ду Кейрос

    По информации Globo, в переходе 24-летнего футболиста заинтересован «Гремио».

    Источник отмечает, что клуб из Порту-Алегри рассматривает вариант с арендой Ду Кейроса.

    Transfermarkt оценивает стоимость Ду Кейроса в три миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    До перехода в «Зенит» Ду Кейрос выступал в Бразилии за «Коринтианс».

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