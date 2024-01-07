Полузащитник «Зенита» может вернуться в Бразилию

Ду Кейрос Фото: globallookpress.com
По информации Globo, в переходе 24-летнего футболиста заинтересован «Гремио».
Источник отмечает, что клуб из Порту-Алегри рассматривает вариант с арендой Ду Кейроса.
Transfermarkt оценивает стоимость Ду Кейроса в три миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
До перехода в «Зенит» Ду Кейрос выступал в Бразилии за «Коринтианс».
Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе двух бразильцев — нападающего Педро и центрального защитника Нино.