2-й таймЭмполи — МиланОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Эмполи» — «Милан». Онлайн
  • 15:39
    • Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Оберхофе
  • 13:17
    • Рублёв выиграл турнир в Гонконге
  • 15:53
    • «Сельта» и «Мальорка» прошли в 1/8 финала Кубка Испании
  • 15:36
    • Жезус может пропустить матч с «Ливерпулем»
  • 15:14
    • Минское «Динамо» разгромило «Торпедо» в Нижнем Новгороде
    Все новости спорта

    В «Урале» объяснили, почему может сорваться трансфер Камара из тбилисского «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Урал РПЛ Футбол России Трансферы
    Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что екатеринбургский клуб пытается подписать атакующего полузащитника тбилисского «Динамо» Усмана Камара.

    Усман Камара
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Усман Камара

    Ранее сообщалось, что «Урал» заплатит за гвинейского футболиста 380 тысяч евро.

    «Между "Уралом" и тбилисским "Динамо" есть договоренности по переходу Камара, но возникли проблемы.

    Появились какие-то другие агенты, захотевшие получить что-то с этого перехода. Пока у нас вялотекущие переговоры по этому футболисту.

  • Президент «Урала»: Гончаренко продолжит работу с нами, если только не пригласят в «Барселону»
  • Читайте по теме

    • Не знаю, удастся ли нам закрыть сделку по этому игроку. Виктор Гончаренко на следующей неделе выходит из отпуска. Мы сядем с главным тренером и обсудим этот вопрос: нужен нам этот футболист или нет», — приводит слова Иванова Sport24.

    Transfermarkt оценивает Камара в 450 тысяч евро.

    «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Арсенал» даже без Салаха?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • СКА готов вернуться к победам после недавнего промаха?
  • СКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Барбастро» отдаст все силы в главном матче в своей истории
  • «Барбастро» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барбастро — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Ревель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры