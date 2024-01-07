В «Урале» объяснили, почему может сорваться трансфер Камара из тбилисского «Динамо»

Президент «Урала»подтвердил, что екатеринбургский клуб пытается подписать атакующего полузащитника тбилисского «Динамо»

Ранее сообщалось, что «Урал» заплатит за гвинейского футболиста 380 тысяч евро.

«Между "Уралом" и тбилисским "Динамо" есть договоренности по переходу Камара, но возникли проблемы.

Появились какие-то другие агенты, захотевшие получить что-то с этого перехода. Пока у нас вялотекущие переговоры по этому футболисту.

Не знаю, удастся ли нам закрыть сделку по этому игроку. Виктор Гончаренко на следующей неделе выходит из отпуска. Мы сядем с главным тренером и обсудим этот вопрос: нужен нам этот футболист или нет», — приводит слова Иванова Sport24.

Transfermarkt оценивает Камара в 450 тысяч евро.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.