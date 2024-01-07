В «Урале» объяснили, почему может сорваться трансфер Камара из тбилисского «Динамо»

Усман Камара Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что «Урал» заплатит за гвинейского футболиста 380 тысяч евро.
«Между "Уралом" и тбилисским "Динамо" есть договоренности по переходу Камара, но возникли проблемы.
Появились какие-то другие агенты, захотевшие получить что-то с этого перехода. Пока у нас вялотекущие переговоры по этому футболисту.
Не знаю, удастся ли нам закрыть сделку по этому игроку. Виктор Гончаренко на следующей неделе выходит из отпуска. Мы сядем с главным тренером и обсудим этот вопрос: нужен нам этот футболист или нет», — приводит слова Иванова Sport24.
Transfermarkt оценивает Камара в 450 тысяч евро.
«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.