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    Президент «Урала»: Гончаренко продолжит работу с нами, если только не пригласят в «Барселону

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    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем в команде наставника Виктора Гончаренко.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Мы общались и общаемся. Думаю, что если Виктор Михайлович захочет, то продолжит работу с нами, опасений у меня по этому поводу нет. Если только не получит приглашение от "Барселоны". Думаю, всем было бы хорошо — и нам, и тренеру, и болельщикам.

    Договориться о новом контракте сложностей не составит? Думаю, что нет», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

    Гончаренко тренирует «Урал» с августа 2022 года, контракт 46‑летнего специалиста рассчитан до лета 2024‑го.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Урал» после 18 туров РПЛ занимает 12‑е место в турнирной таблице.

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