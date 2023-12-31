Президент «Урала»: Гончаренко продолжит работу с нами, если только не пригласят в «Барселону

Президентвысказался о будущем в команде наставника

«Мы общались и общаемся. Думаю, что если Виктор Михайлович захочет, то продолжит работу с нами, опасений у меня по этому поводу нет. Если только не получит приглашение от "Барселоны". Думаю, всем было бы хорошо — и нам, и тренеру, и болельщикам.

Договориться о новом контракте сложностей не составит? Думаю, что нет», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Гончаренко тренирует «Урал» с августа 2022 года, контракт 46‑летнего специалиста рассчитан до лета 2024‑го.

Календарь и таблица РПЛ

«Урал» после 18 туров РПЛ занимает 12‑е место в турнирной таблице.