«Болонья» — «Дженоа»: счет матча 1:1, обзор голов

«Болонья» Фото: globallookpress.com
На гол Альберта Гудмундссона хозяева ответили точным ударом Лоренцо Ди Сильвестри на 90+6-й минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Болонья — Дженоа 1:1
Голы: 0:1 Альберт Гудмундссон (20'), 1:1 Лоренцо Де Сильвестри (90 + 5') Предупреждения: Стефан Пош (19'), Хоан Васкес (40'), Mateo Retegui (71'), Стефано Сабелли (79'), Джошуа Зиркзее (88'), Виктор Кристансен (90 + 7')
«Болонья» занимает пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка после 19 матчей. «Дженоа» находится на 12-й строчке, заработав 21 очко.