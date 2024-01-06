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    «Болонья» ушла от поражения в матче с «Дженоа»

    «Болонья» — «Дженоа»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Болонья Дженоа
    В матче 19-го тура итальянской Серии А «Болонья» на своем стадионе сыграла вничью с «Дженоа» со счетом 1:1.

    «Болонья»
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    «Болонья»

    На гол Альберта Гудмундссона хозяева ответили точным ударом Лоренцо Ди Сильвестри на 90+6-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Дженоа 1:1
    Голы: 0:1 Альберт Гудмундссон (20'), 1:1 Лоренцо Де Сильвестри (90 + 5') Предупреждения: Стефан Пош (19'), Хоан Васкес (40'), Mateo Retegui (71'), Стефано Сабелли (79'), Джошуа Зиркзее (88'), Виктор Кристансен (90 + 7')

    Календарь и таблица Серии А

    «Болонья» занимает пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка после 19 матчей. «Дженоа» находится на 12-й строчке, заработав 21 очко.

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