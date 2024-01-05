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    Черышев ответил тем, кто считает его «хрустальным» футболистом

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    Российский вингер Денис Черышев, выступающий сейчас за итальянскую «Венецию», прокомментировал разговоры о том, что он слишком часто получает травмы.

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    «Ярлык "хрустального" игрока? Я стараюсь делать своё дело максимально хорошо, то, что зависит от меня. Стараюсь не обращать внимания на комментарии, они бывают всякими. В последние годы я чувствую себя намного лучше. Может быть, остаётся какое-то впечатление из-за того, что в начале карьеры было много травм.

    Но что есть, то есть. Это спорт, травмы могут быть у каждого спортсмена, это было, есть и будет. Просто надо исходить из своих возможностей и выполнять всё то, что необходимо — питание, отдых, тренажёрка, тренировки», — рассказал Черышев «РИА Новости Спорт».

    Сейчас Денису Черышеву 33 года. С 2002 по 2016 год он был в системе мадридского «Реала», став победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2015/2016. В 2022 году он перешел в «Венецию». Также выступал за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

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