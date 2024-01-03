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    «Валенсия» одержала уверенную победу над «Вильярреалом»

    «Валенсия» — «Вильярреал»: счет матча 3:1 (2:0), обзор голов

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    В матче 19-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» легко обыграла на своем поле «Вильярреал» со счетом 3:1.

    Автор дубля Пепелу
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    Автор дубля Пепелу

    На 4-й минуте счет открыл Роман Яремчук.

    В середине первого тайма преимущество «Валенсии» до двух мячей увеличил Пепелу, уверенно реализовавший пенальти.

    На 57-й минуте Пепелу снова забил с 11-метрового и оформил дубль.

    «Вильярреал» ответил голом на 78-й минуте, он на счету ветерана Херарда Морено.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Вильярреал 3:1
    Голы: 1:0 Роман Яремчук (4'), 2:0 Пепелу (пенальти) (27'), 3:0 Пепелу (пенальти) (57'), 3:1 Херар Морено (73') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Димитри Фулкье, Кристьян Москера, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя (Хесус Васкес Алькальде, 78'), Уго Гильямон, Фран Перес (Yarek Gasiorowski, 86'), Пепелу, Серхи Канос (Диего Лопес, 69'), Уго Дуро (Alberto Mari, 86'), Роман Яремчук (Javier Guerra, 69') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Альберто Морено (Мануэль Тригерос, 78'), Хорхе Куэнка, Рауль Альбиоль (Эрик Бейи, 17'), Адрия Альтимира Рейнальдос (Kiko Femenía, 78'), Хосе Моралес Луис (Франсис Коклен, 65'), Рамон Терратс, Этьен Капу (Бен Бреретон, 65'), Даниэль Парехо, Херар Морено, Ильяс Ахомаш Предупреждения: Эрик Бейи (37'), Даниэль Парехо (49'), Этьен Капу (56'), Хосе Гайя (63'), Диего Лопес (74'), Рамон Терратс (80'), Marcelino Garcia (88'), Хорхе Куэнка (90 + 2')

    «Валенсия» теперь на 9-м месте с 26 очками.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Вильярреал» остался на 13-й строчке с 19 очками.

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