ПерерывРеал — МальоркаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука Модрич и Браим Диас«Реал» — «Мальорка». Онлайн
  • 21:59
    • Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» победить «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии
  • 20:11
    • Котов обыграл Музетти и пробился в четвертьфинал турнира в Гонконге
  • 20:00
    • «Барыс» по буллитам одолел «Локомотив»
  • 19:39
    • СКА разбил «Витязь»
  • 19:31
    • «Металлург» в овертайме одолел «Сочи»
    Все новости спорта

    Рома — Кремонезе смотреть онлайн

    03.01.2024 в 23:00 начнется матч в Кубке Италии по футболу Рома — Кремонезе

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Рома Кремонезе
    В 23:00 03.01.2024 Рома и Кремонезе начнут матч в Кубке Италии по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Рома — Кремонезе

    Последний матч между собой: Кремонезе — Рома 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Смотреть онлайн

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры РомаКремонезе доступны сотни других матчей.

    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Кремонезе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Рома»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Рома — Кремонезе.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 03.01.2024. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Закончит ли «Атлетико» беспроигрышную серию «Жироны»?
  • «Жирона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Матч станет легкой прогулкой для парижан
  • «ПСЖ» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Совершит ли «Рома» реванш в Кубке Италии?
  • «Рома» — «Кремонезе». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 3 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рублев — Броуди
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  4.75
  • Экспресс дня 4 января
  • Завтра в 23:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры