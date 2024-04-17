ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Бавария» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Бавария Футбол Германии Арсенал Футбол Англии
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Боруссии»Ни юных звезд, ни трофеев. Что такое «Боруссия» Дортмунд в 2024 году? Хосеп Гвардиола10 причин, почему «Манчестер Сити» может упустить чемпионский титул в АПЛ Радость футболистов ЦСКАПобеда на классе и выход в финал. ЦСКА без проблем одолел «Балтику»
    Все новости спорта
    «Бавария» — «Арсенал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бавария» — «Арсенал»
    Мюнхенская «Бавария» на своем поле примет «Арсенал» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов. За ходом встречи можно следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Бавария»

    Мюнхенская «Бавария» без поражений прошла групповой этап Лиги Чемпионов, набрав 16 очков в 6-ти матчах. Подопечные Томаса Тухеля стали первыми с большим отрывом, опередив «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».

    В четвертьфинале «Баварии» пришлось помучиться с «Лацио». Мюнхенцы даже проиграли первый матч в Италии (1:0), но в ответной встрече пришли в себя, разгромив соперника со счетом 3:0.

    На прошлых выходных «Бавария», несмотря на победу над «Кёльном» (2:0) в крайнем туре Бундеслиги, сложила свои чемпионские полномочия. Спустя день «Байер» разгромил «Вердер» и досрочно стал чемпионом Германии. Теперь «Бавария» вынуждена бороться только за второе место, там вплотную приблизился «Штутгарт».

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Арсенал»

    Лондонский «Арсенал» пробился в плей-офф, заняв первое место в группе, в которой также находились ПСВ, «Ланс» и «Севилья». «Канониры» набрали 13 очков при 4-х победах, ничьей и поражении.

    В четвертьфинале «Арсенал» играл против «Порту» и превзошел соперника лишь в серии пенальти ответной встречи. Матчи в Португалии и Лондоне завершились с одинаковым счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

    «Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в крайнем туре АПЛ (0:2). После этого поражения подопечные Микеля Артеты переместились на вторую строчку в турнирной таблице и теперь отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 2 очка (71 балл против 73-х).

    Личные встречи

    Неделю назад команды сыграли вничью в первом матче 1/4 финала — 2:2.

    Всего в 10-ти последних встречах на счету «Баварии» 5 побед, «Арсенал» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Арсенал» с коэффициентом 1.87.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.21
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бавария — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Марсель — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры