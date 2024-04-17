Мюнхенская «Бавария» на своем поле примет «Арсенал» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов. За ходом встречи можно следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Бавария»

Мюнхенская «Бавария» без поражений прошла групповой этап Лиги Чемпионов, набрав 16 очков в 6-ти матчах. Подопечные Томаса Тухеля стали первыми с большим отрывом, опередив «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».

В четвертьфинале «Баварии» пришлось помучиться с «Лацио». Мюнхенцы даже проиграли первый матч в Италии (1:0), но в ответной встрече пришли в себя, разгромив соперника со счетом 3:0.

На прошлых выходных «Бавария», несмотря на победу над «Кёльном» (2:0) в крайнем туре Бундеслиги, сложила свои чемпионские полномочия. Спустя день «Байер» разгромил «Вердер» и досрочно стал чемпионом Германии. Теперь «Бавария» вынуждена бороться только за второе место, там вплотную приблизился «Штутгарт».

«Арсенал»

Лондонский «Арсенал» пробился в плей-офф, заняв первое место в группе, в которой также находились ПСВ, «Ланс» и «Севилья». «Канониры» набрали 13 очков при 4-х победах, ничьей и поражении.

В четвертьфинале «Арсенал» играл против «Порту» и превзошел соперника лишь в серии пенальти ответной встречи. Матчи в Португалии и Лондоне завершились с одинаковым счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в крайнем туре АПЛ (0:2). После этого поражения подопечные Микеля Артеты переместились на вторую строчку в турнирной таблице и теперь отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 2 очка (71 балл против 73-х).

Личные встречи

Неделю назад команды сыграли вничью в первом матче 1/4 финала — 2:2.

Всего в 10-ти последних встречах на счету «Баварии» 5 побед, «Арсенал» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Арсенал» с коэффициентом 1.87.