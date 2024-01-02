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    Полузащитник «Аталанты» Эдерсон может перейти в «Манчестер Юнайтед»

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    Бразильский хавбек итальянской «Аталанты» Эдерсон интересен английскому «Манчестер Юнайтед», его переход может произойти в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

    Эдерсон (№13)
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    Эдерсон (№13)

    Сейчас руководство манкунианцев размышляет, стоит ли сейчас делать предложение «Аталанте». Руководство бергамасков готово отпустить центрального полузащитника за сумму значительно больше, чем € 15 млн.

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    Именно за столько Эдерсон перебрался в «Аталанту» из «Салернитаны» летом 2022 года. В этом сезоне бразилец провел за итальянский клуб 23 матча, отметился 5 мячами и 1 голевой передачей.

    Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2026 года. На Transfermarkt цена полузащитника равна € 27 млн.

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