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    Тихонов: Худшая команда первой части РПЛ — «Сочи»

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    Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов назвал худшую команду РПЛ в первой части сезона.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «Худшая команда первой части РПЛ — "Сочи", которая идет на последнем месте. Все прекрасно понимаем, где был "Сочи" два года назад и сейчас.

    Федотов показал, что он может работать. Он делал это в "Оренбурге" и показал в "Сочи". Конечно, сопутствовала доля везения. Но та игра, которая была у "Сочи" при Федотове, и тот состав, который был — это было оптимально для команды.

    ЦСКА не хватает скамейки для улучшения игры. Где-то заменами можно улучшить игру. Мы прекрасно понимаем, что у них маленькая скамейка. То, что ЦСКА находится там, где находится — оптимально. Но у них самая стабильная игра», — цитирует Тихонова Sport24.

    В настоящий момент «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ.

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