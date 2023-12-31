Тихонов: Худшая команда первой части РПЛ — «Сочи»

Бывший игрок сборной Россииназвал худшую команду РПЛ в первой части сезона.

«Худшая команда первой части РПЛ — "Сочи", которая идет на последнем месте. Все прекрасно понимаем, где был "Сочи" два года назад и сейчас.

Федотов показал, что он может работать. Он делал это в "Оренбурге" и показал в "Сочи". Конечно, сопутствовала доля везения. Но та игра, которая была у "Сочи" при Федотове, и тот состав, который был — это было оптимально для команды.

ЦСКА не хватает скамейки для улучшения игры. Где-то заменами можно улучшить игру. Мы прекрасно понимаем, что у них маленькая скамейка. То, что ЦСКА находится там, где находится — оптимально. Но у них самая стабильная игра», — цитирует Тихонова Sport24.

В настоящий момент «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ.