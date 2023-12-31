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    Локьер: Я никогда не забуду то, что игроки, персонал и врачи сделали для меня

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    Перенесший остановку сердца во время матча с «Борнмутом» защитник «Лутон Таун» Том Локьер рассказал о состоянии своего здоровья.

    Оказание помощи Тому Локьеру
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    Оказание помощи Тому Локьеру

    «Просто хочу сказать, что у меня всё хорошо, и я чувствую себя отлично после того, как перенёс остановку сердца в Борнмуте. Причина, из-за которой я себя так хорошо чувствую, связана с героическими действиями игроков, персонала, врачей и парамедиков. Я благодарен, что в тяжёлый момент рядом со мной находились все эти герои. Они спасли мне жизнь. Я никогда не забуду то, что они сделали для меня.

    Хотя мне и грустно, что я не играю, всё равно горжусь, когда наблюдаю за тем, как парни продолжают сражаться без меня. Их боевой дух, который я увидел в последних матчах, дал мне столько необходимый душевный подъём. Я сделаю всё возможное для того, чтобы помочь тренеру и клубу. Ещё предстоит узнать, в каком качестве я это сделаю, поскольку в новом году мне предстоит встретиться со специалистами», — цитирует заявление Локьера журналист Фабрицио Романо.

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