Локьер: Я никогда не забуду то, что игроки, персонал и врачи сделали для меня

Перенесший остановку сердца во время матча сзащитникрассказал о состоянии своего здоровья.

«Просто хочу сказать, что у меня всё хорошо, и я чувствую себя отлично после того, как перенёс остановку сердца в Борнмуте. Причина, из-за которой я себя так хорошо чувствую, связана с героическими действиями игроков, персонала, врачей и парамедиков. Я благодарен, что в тяжёлый момент рядом со мной находились все эти герои. Они спасли мне жизнь. Я никогда не забуду то, что они сделали для меня.

Хотя мне и грустно, что я не играю, всё равно горжусь, когда наблюдаю за тем, как парни продолжают сражаться без меня. Их боевой дух, который я увидел в последних матчах, дал мне столько необходимый душевный подъём. Я сделаю всё возможное для того, чтобы помочь тренеру и клубу. Ещё предстоит узнать, в каком качестве я это сделаю, поскольку в новом году мне предстоит встретиться со специалистами», — цитирует заявление Локьера журналист Фабрицио Романо.